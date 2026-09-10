Nawet 961 zł ekstra do pensji we wrześniu. Tego dodatku pracodawca nie może pominąć
Część pracowników może we wrześniu wypracować blisko 1000 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia. Chodzi o ustawowy dodatek za pracę w porze nocnej. Nie jest to premia ani dobra wola firmy – prawo do tych pieniędzy wynika wprost z Kodeksu pracy. Sprawdziłem aktualne przepisy oraz informacje Państwowej Inspekcji Pracy.
We wrześniu 2026 roku minimalna wysokość dodatku wynosi około 5,46 zł brutto za każdą godzinę faktycznie przepracowaną w porze nocnej. Przy 176 takich godzinach daje to około 961 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia.
Pracujesz w nocy? Przepisy gwarantują dodatkowe pieniądze
Kodeks pracy stanowi, że pora nocna obejmuje osiem godzin mieszczących się pomiędzy 21:00 a 7:00. Konkretne osiem godzin ustala pracodawca – w jednej firmie może to być więc np. 21:00–5:00, a w innej 22:00–6:00.
Za każdą godzinę rzeczywiście przepracowaną w tym czasie pracownikowi przysługuje dodatek wynoszący co najmniej 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika to bezpośrednio z art. 151⁸ Kodeksu pracy.
Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik sam otrzymuje pensję minimalną. Podstawa do wyliczenia ustawowego minimum dodatku jest taka sama również dla osoby zarabiającej np. 7 czy 10 tys. zł.
We wrześniu wychodzi około 5,46 zł za godzinę
Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto. Potwierdza to zarówno Ministerstwo Rodziny, jak i rozporządzenie Rady Ministrów.
Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że przy obliczaniu dodatku minimalne wynagrodzenie dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a następnie oblicza 20 proc. otrzymanej stawki.
We wrześniu 2026 roku, przy nominalnym wymiarze 176 godzin, rachunek wygląda następująco:
4806 zł ÷ 176 godzin × 20 proc. = ok. 5,46 zł brutto za godzinę pracy w nocy.
Jeżeli ktoś przepracowałby wszystkie 176 godzin w porze nocnej, dawałoby to około 961,20 zł brutto dodatku.
To jednak przykład maksymalnego miesięcznego wyliczenia przy takim założżeniu, a nie kwota należna każdemu pracownikowi. Jeżeli ktoś przepracuje w nocy np. 80 godzin, otrzyma około 436,80 zł brutto ustawowego dodatku.
To pieniądze ponad minimalne wynagrodzenie
Tu pojawia się bardzo istotny szczegół. Dodatek nocny nie może zostać „schowany” w płacy minimalnej.
Ministerstwo Rodziny wyraźnie wymienia dodatek za pracę w porze nocnej wśród składników, których nie uwzględnia się przy sprawdzaniu, czy pracownik otrzymał ustawowe minimum.
W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może powiedzieć pracownikowi zarabiającemu minimalną pensję: „dodatek już mieści się w twoich 4806 zł”.
Musi zostać rozliczony dodatkowo.
Praca nocna i nadgodziny? Możliwe są dwa dodatki
Jeszcze korzystniejsza sytuacja powstaje, kiedy nocna praca jest jednocześnie pracą w godzinach nadliczbowych.
Ministerstwo wyjaśnia, że dodatek za pracę nocną jest niezależny od dodatku za nadgodziny. Jeśli spełnione są warunki do obu świadczeń, jedno nie zastępuje drugiego.
Nie można więc automatycznie uznać, że zapłacenie dodatku za nadgodziny zwalnia pracodawcę z rozliczenia pracy nocnej.
Nie wszyscy mogą pracować nocą
Przepisy przewidują również szczególną ochronę niektórych grup pracowników. W porze nocnej nie wolno zatrudniać m.in. pracownic w ciąży oraz pracowników młodocianych. Osoby wychowującej dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia nie można natomiast skierować do pracy nocnej bez jej zgody.
Odrębne ograniczenia dotyczą osób z niepełnosprawnościami. PIP wskazuje, że zasadniczo nie powinny one pracować nocą, choć przepisy przewidują określone wyjątki.
Jest jeden wyjątek: zamiast dodatku może pojawić się ryczałt
Kodeks pracy pozwala na szczególne rozwiązanie wobec osób, które stale pracują w nocy poza zakładem pracy. W ich przypadku dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem odpowiadającym przewidywanemu wymiarowi pracy nocnej.
Dla pozostałych pracowników zasada jest jasna: każda faktycznie przepracowana godzina przypadająca na ustaloną u pracodawcy porę nocną oznacza prawo do ustawowego dodatku.
Dlatego warto dokładnie sprawdzić wrześniowy pasek wynagrodzenia. Przy dużej liczbie nocnych zmian dodatkowa kwota może wynieść kilkaset złotych, a przy 176 godzinach – około 961 zł brutto.
Źródła: Kodeks pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.