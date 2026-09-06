NFZ zmienił zasady od 1 września. Chodzi o wizyty dzieci u dentysty. Wcześniej jedna kosztowała Fundusz nawet ponad 600 zł
Od 1 września 2026 roku obowiązują nowe zasady dotyczące części świadczeń stomatologicznych dla dzieci. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nowy pakiet profesjonalnej higienizacji, określił minimalny czas jego wykonywania i zmienił sposób wyceny. Powód zmian jest zaskakujący. NFZ ujawnił, że rozliczenie jednego zestawu świadczeń podczas wizyty dziecka potrafiło przekroczyć 600 zł, a tylko w ubiegłym roku Fundusz przeznaczył na tę pozycję ponad pół miliarda złotych.
Zmiany weszły w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego – 1 września 2026 roku.
Dla rodziców najważniejsza wiadomość jest jednak taka, że profilaktyczna opieka stomatologiczna dla dzieci w ramach NFZ nie znika. Powstał natomiast nowy, dokładniej określony pakiet profesjonalnej higienizacji.
NFZ sprawdził rachunki. Jedna wizyta potrafiła kosztować ponad 600 zł
Powód zmian jest nietypowy.
NFZ zauważył wzrost liczby rozliczeń pakietów obejmujących m.in. usuwanie kamienia nazębnego u dzieci.
Fundusz zwrócił jednak uwagę, że u małych pacjentów twardy kamień nazębny występuje niezwykle rzadko, szczególnie na wczesnych etapach rozwoju.
Gdy usunięcie kamienia łączono podczas jednej wizyty z instruktażem higieny jamy ustnej, badaniem lekarskim oraz lakierowaniem zębów, koszt całego pakietu dla NFZ mógł wynosić ponad 600 zł.
Według Funduszu dochodziło więc do sytuacji, w których świadczenie finansowane publicznie kosztowało więcej niż podobna usługa wykonywana komercyjnie.
Ponad pół miliarda złotych w jednym roku
Skala wydatków była ogromna.
NFZ podał, że tylko w 2025 roku przeznaczył na tę pozycję ponad 500 mln zł.
Właśnie dlatego Fundusz zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o doprecyzowanie zasad wykonywania i rozliczania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci.
Ministerstwo zleciło następnie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie nowej wyceny.
Efektem jest obowiązujący od września nowy pakiet.
Co teraz zrobi dentysta w ramach nowego pakietu?
Nowy pakiet profesjonalnej higienizacji dzieci obejmuje przede wszystkim usuwanie złogów miękkich, czyli m.in. resztek pokarmowych i osadu nazębnego.
Może obejmować także:
instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej,
usuwanie biofilmu i przebarwień,
dobór odpowiednich do wieku dziecka metod i środków higieny,
a w razie wskazań również lakierowanie powierzchni zębów.
Dla rodzica oznacza to, że podczas wizyty dziecko może nie tylko przejść zabieg higienizacyjny, ale również otrzymać instruktaż dotyczący właściwego dbania o zęby.
NFZ określił nawet minimalny czas wizyty
I to jest kolejna istotna nowość.
Nie chodzi jedynie o zmianę sposobu rozliczania pieniędzy między gabinetem a NFZ. Określono również minimalny czas potrzebny na prawidłowe wykonanie świadczenia.
W przypadku pakietu zawierającego instruktaż higieny wizyta powinna trwać minimum:
30 minut.
Jeżeli pakiet nie obejmuje instruktażu, minimalny czas wynosi:
20 minut.
Według NFZ ma to zapewnić wykonanie wszystkich elementów świadczenia w odpowiedni sposób.
Znika dotychczasowy bonus
Zmienia się również sposób płacenia gabinetom za świadczenia wykonywane u dzieci.
Nowe stawki przygotowane przez AOTMiT zastępują dotychczasowy mechanizm, w którym wycena świadczeń stomatologicznych dla dzieci była zwiększana o 50-procentowy bonus finansowy NFZ.
Fundusz zapowiada jednocześnie dalszy przegląd wycen w stomatologii zachowawczej. Ma on objąć między innymi wypełnienia, czyli popularne plomby.
Możliwe są więc kolejne zmiany dotyczące finansowania leczenia zębów.
Rodzice nie powinni tego mylić z likwidacją świadczeń
To bardzo ważne.
Zmiana od 1 września nie oznacza, że dzieci tracą możliwość korzystania z higienizacji finansowanej przez NFZ.
Fundusz zmienił przede wszystkim zakres nowego pakietu, jego wycenę oraz sposób rozliczania świadczeń przez gabinety.
Nowy pakiet nadal obejmuje realne zabiegi profilaktyczne wykonywane u dzieci, w tym usuwanie osadu, a w odpowiednim wariancie także instruktaż higieny i – jeśli istnieją wskazania – lakierowanie zębów.
Nowe zasady już obowiązują
Nie jest to projekt ani zapowiedź zmian na przyszły rok.
Zarządzenie Prezesa NFZ zostało wydane 31 sierpnia 2026 roku, a nowe zasady rozliczania tych świadczeń obowiązują od 1 września 2026 roku.
Dla rodziców początek roku szkolnego może być więc dobrym momentem, żeby sprawdzić stan uzębienia dziecka i dostępność świadczeń w gabinetach mających umowę z NFZ.
Sam Fundusz tłumaczy zmianę koniecznością uporządkowania systemu, w którym pojedynczy zestaw świadczeń mógł kosztować publicznego płatnika ponad 600 zł, a roczne wydatki na tę pozycję przekroczyły pół miliarda złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.