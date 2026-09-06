Nowe wsparcie dla osób po 65. roku życia. Państwo wyda miliard złotych. Zadecyduje jeden warunek
Szykuje się nowe wsparcie dla osób starszych, które mają trudności z samodzielnym wykonywaniem codziennych czynności. Pomoc nie będzie jednak kolejnym przelewem na konto. Senior będzie mógł otrzymać wsparcie opiekuna we własnym domu – m.in. przy zakupach, przygotowywaniu posiłków, ubieraniu się czy czynnościach higienicznych. Ustawa została już podpisana, a na pierwszą edycję programu przewidziano łącznie miliard złotych. Żeby skorzystać z pomocy, trzeba będzie jednak spełnić określone warunki.
Chodzi o Bon Senioralny, który znalazł się w ustawie o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej.
Prezydent podpisał ustawę 17 lipca 2026 roku. Teraz trwają prace nad szczegółowymi zasadami realizacji programu. Projekt odpowiedniego rozporządzenia został opublikowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a jego przyjęcie zaplanowano na III kwartał 2026 roku.
To nie będzie 500 czy 1000 zł przelewu
Nazwa „bon” może sugerować dodatkowe pieniądze wypłacane seniorowi.
W tym przypadku mechanizm wygląda jednak inaczej.
Bon Senioralny ma finansować usługi świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej. Senior otrzyma pomoc opiekuna, natomiast środki na zorganizowanie tej pomocy otrzyma gmina.
Gmina ma ocenić potrzeby konkretnej osoby, zawrzeć z nią umowę, a następnie zorganizować pomoc samodzielnie albo za pośrednictwem wybranego podmiotu.
Pomogą zrobić zakupy, przygotować jedzenie i zadbać o higienę
Zakres pomocy może być bardzo praktyczny.
Ustawa przewiduje wsparcie przy podstawowych czynnościach życia codziennego, w szczególności przy:
- ubieraniu się,
- przygotowywaniu posiłków,
- poruszaniu się,
- utrzymywaniu porządku,
- czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych,
- korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem.
Możliwa będzie również aktywizacja ruchowa lub intelektualna seniora.
To rozwiązanie jest więc skierowane przede wszystkim do osób, które nadal mieszkają we własnym domu, ale coraz trudniej jest im samodzielnie wykonywać wszystkie codzienne czynności.
Jest konkretna granica dochodu
I tutaj pojawia się jeden z najważniejszych warunków.
Zgodnie z ustawą bazowe kryterium dochodowe wynosi:
3410 zł miesięcznie.
Pod uwagę ma być brany średni miesięczny dochód seniora z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Kwota nie została jednak zamrożona na stałe.
Próg będzie corocznie waloryzowany wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent. Zwaloryzowaną wysokość kryterium będzie ogłaszał organ odpowiedzialny za politykę senioralną.
Trzeba mieć co najmniej 65 lat
Drugim podstawowym warunkiem jest wiek.
Bon Senioralny został skierowany do osób, które ukończyły 65. rok życia i mają niezaspokojone potrzeby związane z podstawowymi czynnościami życia codziennego.
Nie wystarczy zatem samo ukończenie 65 lat.
Gmina będzie musiała stwierdzić, że konkretna osoba rzeczywiście potrzebuje takiego wsparcia.
Senior musi również mieszkać na terytorium Polski przez okres korzystania z bonu.
Nie każdy senior spełniający próg otrzyma bon
Ustawa zawiera również katalog wyłączeń.
Bonu co do zasady nie otrzyma m.in. senior korzystający już z określonych form całodobowej lub dziennej opieki, świadczenia wspierającego czy niektórych usług opiekuńczych finansowanych z innych programów.
Wyłączenia dotyczą również sytuacji, w których na seniora ustalone jest prawo m.in. do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.
Chodzi o to, aby nowe rozwiązanie nie finansowało ponownie pomocy, którą dana osoba już otrzymuje z innego publicznego systemu.
Przepisy przewidują przy tym wyjątek dla niektórych usług o charakterze doraźnym, trwających jednorazowo nie dłużej niż 14 dni.
Nie wszystkie gminy dostaną pieniądze jednocześnie
To bardzo ważny element programu.
Bon Senioralny ma być wprowadzany etapami.
W pierwszej kolejności pieniądze mają trafiać do gmin, w których nie są świadczone publiczne usługi opiekuńcze dla seniorów.
Następne będą gminy, w których z takich usług korzysta nie więcej niż 10 osób. Dopiero później program ma obejmować gminy charakteryzujące się najwyższą prognozowaną dynamiką wzrostu liczby i udziału seniorów.
Rząd wskazuje, że w wielu miejscach Polski dostęp do takich usług jest obecnie bardzo ograniczony. Według danych przedstawionych przy ustawie około 13 proc. gmin w ogóle nie zapewnia usług opiekuńczych, a około 32 proc. świadczy je najwyżej dziesięciu osobom.
Na początek miliard złotych
Skala finansowania jest duża.
Na pierwszą edycję Bonu Senioralnego w latach 2026–2028 państwo ma przeznaczyć łącznie:
1 miliard złotych.
Podział środków przewidziano następująco:
2026 rok – 100 mln zł,
2027 rok – 400 mln zł,
2028 rok – 500 mln zł.
W następnych latach finansowanie programu ma wynosić po 500 mln zł rocznie. Łącznie w perspektywie lat 2026–2035 na Bon Senioralny przewidziano 4,5 mld zł.
Kiedy ruszy Bon Senioralny?
Podczas prac parlamentarnych przedstawicielka rządu informowała, że pierwsza edycja programu ma rozpocząć się w IV kwartale 2026 roku.
Nie należy jednak przedstawiać dzisiaj konkretnego dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków jako przesądzonego.
Ustawa stworzyła podstawę prawną programu, natomiast szczegółowe zasady przyznawania bonu, jego realizacji i finansowania mają zostać określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Projekt tego rozporządzenia jest już procedowany.
Dopiero szczegółowe regulacje i komunikaty właściwych gmin pozwolą wskazać, kiedy w konkretnym miejscu będzie można rozpocząć procedurę ubiegania się o pomoc.
Senior nie dostanie pieniędzy do ręki
To jedna z najważniejszych rzeczy, które warto zapamiętać.
Bon Senioralny nie jest dodatkiem pieniężnym do emerytury.
Państwo finansuje usługę, a senior otrzymuje realną pomoc w miejscu zamieszkania.
Może to oznaczać wsparcie w przygotowaniu posiłku, ubraniu się, utrzymaniu porządku, higienie czy załatwianiu podstawowych codziennych spraw.
Dla osób starszych mieszkających samotnie oraz rodzin, które nie są w stanie zapewnić bliskiemu całodziennej opieki, może to być znacznie bardziej praktyczne niż kolejny jednorazowy dodatek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.