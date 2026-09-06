Klienci tego banku muszą uważać we wtorek. Część usług nagle zniknie. Podano konkretne godziny
Klienci jednego z banków powinni zwrócić uwagę na noc z poniedziałku na wtorek. Zaplanowano prace techniczne, podczas których część funkcji związanych z kartami kredytowymi może być niedostępna. Bank podał już dokładne godziny utrudnień i wyjaśnił, czego nie będzie można zrobić.
Santander Consumer Bank opublikował komunikat dotyczący zaplanowanych prac technicznych. Pierwsza tura prac odbyła się 6 września, ale kolejna została wyznaczona na wtorek, 8 września 2026 roku.
Tym razem utrudnienia mają wystąpić w nocy.
Zacznie się dokładnie o północy
Według komunikatu Santander Consumer Bank prace techniczne zaplanowano:
8 września od godz. 00:00 do godz. 02:00.
Oznacza to dwugodzinne okno, podczas którego klienci mogą napotkać ograniczenia w dostępie do wybranych funkcji.
Nie chodzi jednak o całkowite wyłączenie wszystkich usług banku.
Tego klienci mogą nie zobaczyć w aplikacji
Bank wskazuje przede wszystkim na tymczasowy brak widoczności informacji o kartach kredytowych.
Dane dotyczące kart mogą być niedostępne zarówno:
- w aplikacji mobilnej,
- jak i w bankowości internetowej.
Dodatkowo w czasie prowadzonych prac mogą pojawić się przerwy w usłudze umożliwiającej pobranie numeru PIN przez SMS.
To ważne szczególnie dla osób, które właśnie w nocy będą chciały sprawdzić informacje dotyczące swojej karty albo potrzebować dostępu do PIN-u.
Co zrobić, jeśli trzeba pilnie zastrzec kartę?
Bank podał również instrukcję na wypadek sytuacji awaryjnej.
Jeżeli podczas prac technicznych klient będzie potrzebował zastrzec kartę, powinien skontaktować się z bankiem telefonicznie.
Santander Consumer Bank informuje, że specjalna linia służąca do zastrzegania kart działa przez całą dobę.
Po zakończeniu prac wszystkie objęte nimi funkcje mają wrócić do pełnej dostępności.
To już kolejna przerwa w ciągu kilku dni
Klienci banku mieli do czynienia z pracami technicznymi również podczas weekendu 5–6 września.
W nocy z soboty na niedzielę bank prowadził prace serwisowe w godzinach 22:00–1:00 oraz 5:00–6:00. Wówczas możliwy był brak dostępu do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. Bank zaznaczał jednocześnie, że tamte prace nie wpływały na możliwość płacenia jego kartami kredytowymi.
Następnie 6 września od godz. 8:00 do 14:00 prowadzone były prace dotyczące kart kredytowych. Kolejne okno techniczne przypada właśnie 8 września od północy do godz. 2:00.
Warto sprawdzić wszystko wcześniej
Prace zostały zaplanowane na godziny nocne, więc większość klientów prawdopodobnie nawet ich nie zauważy.
Problem może pojawić się jednak wtedy, gdy ktoś właśnie w tym czasie będzie chciał sprawdzić dane swojej karty kredytowej albo pobrać PIN.
Dlatego osoby korzystające z usług Santander Consumer Bank i wiedzące, że będą potrzebowały tych funkcji, mogą zrobić to jeszcze przed północą z 7 na 8 września.
Bank zapewnia, że po zakończeniu prac usługi powrócą do normalnego działania.
Część klientów może zastanawiać się, dlaczego bank nadal działa pod marką Santander, skoro głośno zapowiadano zmianę na Erste Bank Polska. Powód jest prosty: chodzi o dwa odrębne banki. To Santander Bank Polska S.A. został przejęty pod kontrolę austriackiej Erste Group i 24 kwietnia 2026 roku zmienił nazwę na Erste Bank Polska S.A. Santander Consumer Bank nie został objęty tą transakcją ani rebrandingiem. Pozostał w 100 proc. własnością Grupy Santander i dlatego nadal funkcjonuje w Polsce pod dotychczasową nazwą. Właśnie Santander Consumer Bank – a nie obecny Erste Bank Polska – wydał opisany komunikat o pracach technicznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.