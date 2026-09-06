ZUS nie wypłaci im ani złotówki. We wrześniu decyduje jedna kwota. Granica jest dokładnie wyliczona
We wrześniu miliony emerytów i rencistów otrzymują dodatkowe świadczenie razem ze swoją podstawową wypłatą. Nie oznacza to jednak, że pieniądze trafią do wszystkich. Po przekroczeniu określonej wysokości emerytury czternastka zaczyna maleć, a po przekroczeniu kolejnej granicy znika całkowicie. ZUS podał dokładną kwotę, która w 2026 roku decyduje o braku wypłaty.
We wrześniu ZUS rozpoczął wypłatę czternastych emerytur. W tym roku pełna wysokość dodatkowego świadczenia wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo, ile minimalna emerytura.
Seniorzy nie muszą składać żadnego specjalnego wniosku. Jeżeli spełniają warunki, ZUS wypłaca pieniądze automatycznie razem z emeryturą lub rentą.
Problem zaczyna się przy wyższych świadczeniach.
Do tej kwoty należy się pełne 1978,49 zł
Pełna czternasta emerytura przysługuje osobom, których podstawowa emerytura lub renta wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto.
Taki senior może więc we wrześniu otrzymać:
1978,49 zł brutto dodatkowego świadczenia.
Nie jest to jednak kwota netto. Od czternastki pobierana jest składka zdrowotna oraz – w odpowiednich przypadkach – zaliczka na podatek dochodowy.
Powyżej 2900 zł zaczyna działać „złotówka za złotówkę”
Przekroczenie progu 2900 zł nie oznacza natychmiastowej utraty całej czternastki.
ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”.
Każda złotówka podstawowego świadczenia ponad 2900 zł powoduje zmniejszenie czternastej emerytury o złotówkę.
Przykład podany przez ZUS jest bardzo prosty.
Osoba pobierająca 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł.
Jej czternastka zostanie więc zmniejszona z 1978,49 zł do:
1378,49 zł brutto.
Im wyższa emerytura, tym mniejsza dodatkowa wypłata.
Aż dochodzimy do najważniejszej granicy.
Przy tej kwocie ZUS nie wypłaci czternastki
Przepisy przewidują, że czternasta emerytura nie jest wypłacana, jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” jej wysokość spadnie poniżej 50 zł brutto.
W praktyce ZUS wskazuje dokładną granicę:
4828,49 zł brutto.
Jeżeli podstawowa emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto, czternasta emerytura nie zostanie wypłacona.
To właśnie ta kwota jest w tym roku kluczowa dla osób otrzymujących wyższe świadczenia.
Przykładowe wyliczenia
Mechanizm można zobaczyć na prostych przykładach.
Przy emeryturze 3000 zł brutto przekroczenie progu wynosi 100 zł. Czternastka przed potrąceniami wyniesie więc 1878,49 zł brutto.
Przy emeryturze 4000 zł brutto przekroczenie wynosi 1100 zł. Czternastka wyniesie 878,49 zł brutto.
Przy emeryturze 4500 zł brutto zostaje 378,49 zł brutto.
Natomiast po przekroczeniu 4828,49 zł brutto dodatkowej wypłaty już nie będzie.
To wyliczenia wynikające bezpośrednio z podanej przez ZUS zasady „złotówka za złotówkę” i kwoty pełnego świadczenia.
Jest jeszcze druga grupa, która pieniędzy nie otrzyma
Wysokość emerytury nie jest jedynym powodem braku czternastki.
ZUS informuje, że świadczenie nie przysługuje również osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Może mieć to znaczenie m.in. dla części osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i jednocześnie uzyskują przychody z pracy.
Od 1 września obowiązują nowe limity dorabiania. Pierwszy wynosi 6463,20 zł miesięcznie, a drugi 12 003,10 zł. Przekroczenie odpowiednich progów może prowadzić do zmniejszenia albo zawieszenia świadczenia w przypadkach objętych tymi zasadami.
ZUS wypłaca pieniądze automatycznie
Osoby uprawnione nie muszą wypełniać wniosku o czternastkę.
Świadczenie jest przekazywane razem z wrześniową emeryturą lub rentą. ZUS wskazuje terminy:
1, 6, 10, 15, 20 i 25 września.
Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają czternastkę 1 października.
Oznacza to, że we wrześniu kolejne grupy seniorów będą otrzymywały na kontach lub przekazem pocztowym dwie kwoty w ramach jednej wypłaty.
Komornik nie może zabrać czternastki
Jest również istotne zabezpieczenie.
ZUS podkreśla, że czternasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczej. Nie jest również uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu.
Dla części seniorów będzie to więc niemal dodatkowa pełna emerytura, dla innych kilkaset złotych, a osoby przekraczające ustawową granicę nie otrzymają dodatkowej wypłaty wcale.
W 2026 roku najważniejsze są dwie liczby:
2900 zł brutto – do tej wysokości przysługuje pełna czternastka,
4828,49 zł brutto – powyżej tej wysokości czternastki już nie ma.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.