ALDI odpala wielką akcję w poniedziałek. Jeden produkt dadzą całkowicie za darmo. Klienci mogą zrobić zapasy
Od poniedziałku, 7 września, klienci ALDI zobaczą w sklepach zupełnie nowe promocje. Wśród nich jest oferta 1+1 gratis na produkt, który regularnie trafia do większości gospodarstw domowych. To jednak nie wszystko. Drugi z popularnych produktów będzie nawet 77 proc. tańszy, a ceny kawy, mięsa, warzyw i napojów również mocno spadną.
Nowa gazetka ALDI obowiązuje od 7 do 12 września 2026 roku. Sieć przygotowała kilka równoległych akcji, m.in. „Tanio tydzień”, „Kraina alpejskich smaków” oraz ofertę znanych marek. W materiałach promocyjnych pojawiają się obniżki sięgające kilkudziesięciu procent.
Jedna promocja szczególnie rzuca się w oczy.
Kupujesz jedno, drugie dostajesz gratis
Chodzi o 4-warstwowy papier toaletowy Kokett w opakowaniu po 10 rolek.
Cena jednego opakowania wynosi 24,99 zł, ale ALDI przygotowało mechanizm:
1+1 GRATIS.
Przy zakupie dwóch opakowań objętych promocją klient płaci więc za jedno, a drugie otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
W praktyce za 20 rolek wychodzi 24,99 zł, jeżeli zakup spełnia wszystkie warunki promocji.
Przy dwóch jednakowo wycenionych produktach mechanizm 1+1 gratis odpowiada efektywnie obniżce całego zestawu o 50 proc.
Dla osób, które kupują papier toaletowy w większych ilościach, to typowa promocja „na zapas” — produkt ma długi termin przechowywania i nie trzeba zużywać go od razu.
Drugi produkt aż 77 proc. taniej
To jednak nie koniec.
Bardzo mocno wygląda również promocja na ser żółty Sierpc w opakowaniach po 135 g.
ALDI zapowiada rabat wynoszący aż 77 proc. na co drugi produkt. Cena promocyjna drugiego opakowania wskazana w gazetce wynosi 1,49 zł.
I tutaj warto zwrócić uwagę na sformułowanie „na co drugi produkt”. Nie oznacza ono, że każde opakowanie sera kosztuje 1,49 zł.
Promocja dotyczy właśnie drugiego produktu w parze, dlatego przed zakupem większej liczby opakowań warto dokładnie sprawdzić zasady podane na sklepowej etykiecie.
Kawa również mocno przeceniona
Kolejna oferta może zainteresować osoby, które regularnie kupują kawę.
Barissimo Mild 600 g ma kosztować 19,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.
Cena wskazana poza tym mechanizmem wynosi 34,99 zł. Sieć informuje więc o rabacie wynoszącym 42 proc.
Przy zakupie dwóch opakowań po cenie promocyjnej klient wydaje 39,98 zł.
Dwa opakowania po 34,99 zł kosztowałyby 69,98 zł.
Różnica wynosi zatem 30 zł na zestawie dwóch opakowań.
W gazetce znalazła się także kilogramowa kawa ziarnista Segafredo Intermezzo za 47,99 zł, przy której wskazano obniżkę o 26 proc.
Mięso ponad 40 proc. taniej
Promocje obejmują również produkty mięsne.
Paski z fileta z piersi kurczaka mają kosztować 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Standardowa cena wskazana przy produkcie to 16,99 zł.
ALDI oznacza tę ofertę jako 41 proc. taniej.
Dwa opakowania kupione po 9,99 zł kosztują łącznie 19,98 zł.
Bez promocji przy cenie 16,99 zł za sztukę byłoby to 33,98 zł.
Na takim zakupie zostaje więc w portfelu 14 zł.
Woda po 1,79 zł
Jest również oferta na produkt, który klienci często kupują całymi zgrzewkami.
Niegazowana woda Żywiec Zdrój będzie dostępna w cenie 1,79 zł przy zakupie sześciu sztuk.
Cena wskazana przy pojedynczym produkcie wynosi 2,89 zł, a rabat przy spełnieniu warunku promocji sięga 38 proc.
Sześć produktów po 1,79 zł kosztuje 10,74 zł. Przy cenie 2,89 zł byłoby to 17,34 zł.
Oszczędność wynosi więc 6,60 zł na sześciu sztukach.
Pomidory malinowe za 5,99 zł
Do promocji trafiają także świeże produkty.
Pomidory malinowe klasy I będą kosztowały 5,99 zł/kg zamiast 9,99 zł/kg. To obniżka o 40 proc.
Z kolei pomidory cherry na gałązce w opakowaniach 500 g przeceniono z 14,99 zł na 9,99 zł, czyli o 33 proc.
W osobnej ofercie pojawiają się również kurki za 9,99 zł oraz brzoskwinie płaskoowocowe za 8,99 zł.
Nie wszystkie promocje działają tak samo
I właśnie na to trzeba uważać podczas poniedziałkowych zakupów.
Jedna oferta działa jako 1+1 gratis, przy innej przeceniony jest co drugi produkt, a jeszcze inne wymagają zakupu dwóch albo sześciu sztuk.
Dlatego duża wartość procentowa umieszczona w gazetce nie zawsze oznacza, że klient może wejść do sklepu i kupić jedną sztukę właśnie z takim rabatem.
Przykładowo w przypadku sera obniżka 77 proc. dotyczy co drugiego produktu, natomiast cena kawy Barissimo 19,99 zł jest związana z zakupem dwóch opakowań.
Nowa akcja rusza już 7 września
Największą zaletą poniedziałkowej oferty jest jej różnorodność. Tym razem nie chodzi wyłącznie o pojedynczy produkt mający przyciągnąć klientów do sklepu.
Są artykuły spożywcze, kawa, mięso, warzywa i produkty gospodarstwa domowego. Gazetka ALDI obowiązuje zasadniczo od poniedziałku 7 września do soboty 12 września.
Najbardziej charakterystyczną ofertą pozostaje jednak 1+1 gratis na 10-rolek papieru toaletowego Kokett. Przy zakupie dwóch objętych akcją opakowań klient dostaje łącznie 20 rolek, płacąc cenę jednego opakowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.