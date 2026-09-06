Prawie milion seniorów dostanie więcej. ZUS podniesie ważny procent. Zmiana nastąpi automatycznie od stycznia
To będzie bardzo ważna zmiana dla wdów i wdowców pobierających rentę wdowią. Obecnie do pełnego świadczenia można otrzymywać 15 proc. drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku ten udział wzrośnie do 25 proc. Przy dzisiejszej przeciętnej wartości drugiego świadczenia oznaczałoby to średnio około 250 zł więcej miesięcznie niż obecnie. A grupa zainteresowanych jest ogromna – rentę wdowią pobiera już niemal milion osób.
Renta wdowia funkcjonuje od lipca 2025 roku. Wbrew nazwie nie jest osobnym, jednakowym świadczeniem wypłacanym wszystkim wdowom i wdowcom.
Mechanizm pozwala połączyć własną emeryturę lub rentę ze świadczeniem rodzinnym po zmarłym małżonku.
I właśnie w tym mechanizmie od początku przyszłego roku nastąpi duża zmiana.
Dzisiaj ZUS dolicza 15 proc.
Osoba spełniająca warunki może obecnie wybrać jeden z dwóch wariantów:
100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia
albo
100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej.
O tym, który wariant jest korzystniejszy, decyduje wysokość poszczególnych świadczeń. ZUS udostępnia również specjalny kalkulator pozwalający oszacować wypłatę.
Ale 15 proc. nie pozostanie na stałe.
Od 1 stycznia będzie 25 proc.
1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.
To oznacza wzrost aż o 10 punktów procentowych.
Po zmianie możliwe będą więc warianty:
100 proc. jednego świadczenia + 25 proc. drugiego.
Dla osoby otrzymującej obecnie rentę wdowią może oznaczać to zauważalny wzrost comiesięcznej wypłaty.
Ile więcej może trafić do seniora?
Tutaj możemy zrobić bardzo ciekawe wyliczenie.
ZUS podaje, że obecnie średnia dodatkowa kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia wynosi 379,10 zł miesięcznie.
Jeżeli 379,10 zł odpowiada 15 proc., to hipotetyczne 100 proc. tego świadczenia wynosi około:
2527,33 zł.
A 25 proc. tej wartości to około:
631,83 zł.
Różnica wynosi:
252,73 zł miesięcznie więcej.
W skali 12 miesięcy byłoby to około:
3032,76 zł więcej.
To jedynie matematyczny przykład oparty na obecnej średniej ZUS – nie oznacza, że każdy senior dostanie dokładnie taką podwyżkę. Rzeczywista różnica będzie zależała od wysokości świadczeń konkretnej osoby oraz ustawowego limitu.
Prawie milion osób już pobiera rentę wdowią
Skala programu jest ogromna.
Według danych ZUS w czerwcu 2026 roku rentę wdowią pobierało już:
993,4 tys. osób.
Od początku funkcjonowania rozwiązania co najmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln osób.
Przeciętna łączna wypłata świadczeń w ramach renty wdowiej wynosiła w czerwcu 3949,43 zł.
Od stycznia do czerwca 2026 roku ZUS wypłacił w ramach tego mechanizmu ponad 22,8 mld zł, z czego około 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe pieniądze wynikające z wypłacania 15 proc. drugiego świadczenia.
Nie każda wdowa i każdy wdowiec ma prawo do pieniędzy
Samo pozostawanie wdową lub wdowcem nie wystarcza.
ZUS wskazuje cztery podstawowe warunki. Osoba ubiegająca się o rentę wdowią musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny.
Musiała pozostawać we wspólności małżeńskiej ze zmarłym małżonkiem do jego śmierci.
Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku musiało zostać nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę albo 60 lat przez mężczyznę.
Ponadto osoba pobierająca rentę wdowią nie może pozostawać obecnie w związku małżeńskim.
Zawarcie kolejnego małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny limit
Podwyżka z 15 do 25 proc. nie oznacza, że wszystkie świadczenia będzie można łączyć bez ograniczeń.
Suma świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Obecnie ZUS wskazuje granicę:
5935,47 zł brutto.
Jeżeli suma świadczeń przekroczy ten poziom, wypłata zostanie odpowiednio pomniejszona.
To oznacza, że przy wyższych emeryturach rzeczywista korzyść ze zwiększenia udziału drugiego świadczenia może zostać ograniczona przez ustawowy limit.
Zmiana jest już zapisana w mechanizmie renty wdowiej
Najważniejsze jest to, że nie mówimy tutaj o petycji czy luźnej propozycji.
ZUS jednoznacznie informuje:
od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.
Dla setek tysięcy wdów i wdowców oznacza to wyższą kwotę wynikającą z połączenia świadczeń.
A patrząc na 82 proc. Androida na Twoim artykule o funduszu alimentacyjnym, właśnie ten tekst puściłbym teraz. Mamy tę samą konstrukcję, która dzisiaj działa:
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.