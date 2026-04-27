Nie Biedronka i nie Lidl. Gdzie tak naprawdę jest najtaniej? Mamy ranking. Różnica w zakupach wynosi nawet 60 zł
Tylko jedna sieć handlowa w Polsce oferuje koszyk codziennych zakupów poniżej 300 zł – wynika z najnowszego raportu ASM Sales Force Agency (ASM SFA) za marzec 2026 roku. Siec nie jest nowa. i wygrała rankig po raz kolejny z wynikiem 293,59 zł. Tymczasem za ten sam zestaw 40 produktów w najdroższym sklepie w zestawieniu trzeba zapłacić 361,20 zł, czyli o 67,61 zł więcej. Dla kogoś, kto robi zakupy co tydzień, to różnica ponad 3 500 zł rocznie.
293,59 zł – tylko Auchan utrzymuje się poniżej bariery 300 zł
ASM SFA porównuje każdego miesiąca ceny identycznych 40 produktów w 13 sieciach handlowych – zarówno stacjonarnie, jak i w kanale e-commerce. Koszyk obejmuje popularne artykuły z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne.
W marcu 2026 roku średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 338,21 zł – o 1,11 proc. więcej niż w lutym i aż o 7,43 proc. więcej niż rok wcześniej. W ujęciu nominalnym koszyk podrożał o 23,38 zł względem marca 2025 roku, kiedy kosztował 314,83 zł.
Najtańszym miejscem zakupów pozostał Auchan ze średnią ceną koszyka 293,59 zł – to o 1,24 zł mniej niż w lutym. Jako jedyna sieć spośród badanych 13 utrzymał wynik poniżej 300 zł. Na miejscach 2 i 3 znalazły się Makro Cash & Carry (317,18 zł, czyli o 23,59 zł więcej niż Auchan) oraz Dino (336,68 zł, o 43,09 zł więcej).
Według zestawienia najdroższe zakupy czekają na klientów POLOmarketu – tam ten sam koszyk kosztował 361,20 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wyniosła 23,03 proc., czyli 67,61 zł za jeden koszyk.
Analitycy ASM SFA przeliczyli też cenę koszyka opartego wyłącznie na najniższych cenach produktów zaraportowanych ze wszystkich lokalizacji we wszystkich badanych sieciach – taki koszyk kosztowałby 254,64 zł. Przy najwyższych cenach ze wszystkich lokalizacji – 399,66 zł. Rozpiętość między tymi skrajnymi wartościami wyniosła w marcu 145,02 zł i była o 11,11 zł niższa niż w lutym, co świadczy o pewnym zacieśnianiu rozpiętości cenowej między sieciami.
Selgros w górę o prawie 7 proc. w miesiąc, Biedronka w dół o 3,5 proc.
W porównaniu z lutym ceny wzrosły w 8 z 13 badanych sieci, w pozostałych 5 odnotowano obniżki. Największy miesięczny wzrost wartości koszyka zanotował Selgros Cash & Carry – aż o 6,94 proc. Na drugim biegunie znalazła się Biedronka z obniżką o 3,5 proc. – największym spadkiem miesiąc do miesiąca spośród całego badanego zestawu sieci.
W ujęciu rocznym sytuacja wygląda jeszcze wyraźniej. Selgros Cash & Carry zanotował wzrost wartości koszyka o 11,66 proc. rok do roku – najwyższy wynik w zestawieniu. Wyraźne podwyżki dotknęły też klientów Carrefoura (10,37 proc. w górę) i POLOmarketu (10,28 proc. w górę). Jedyną siecią, w której koszyk był tańszy niż rok temu, okazało się Netto – o 0,5 proc.
„Marcowe dane potwierdzają, że presja cenowa w handlu detalicznym pozostaje wyraźna, choć jej dynamika jest bardziej uporządkowana niż jeszcze kilka kwartałów temu. Wzrost wartości koszyka o ponad 7 proc. rok do roku, przy jednoczesnym spadku rozpiętości cen między najtańszymi a najdroższymi ofertami, wskazuje na stopniowe ujednolicanie polityk cenowych sieci i rosnącą konkurencję o klienta wrażliwego cenowo” – ocenił Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.
Kruk wskazuje, że wzrosty w większości sieci wynikają przede wszystkim z przenoszenia kosztów paliw i żywności na konsumentów. W jego ocenie najbliższe miesiące przyniosą raczej stabilizację tempa wzrostu cen, a nie ich spadki.
Hipermarkety najtańsze spośród wszystkich formatów sklepów
Raport ASM SFA pokazał też istotne różnice między formatami sieci tradycyjnych. Najtańsze zakupy w marcu 2026 roku można było zrobić w hipermarketach – średni koszyk kosztował tam 330,36 zł. Nieco drożej wypadły sklepy Cash & Carry (333,05 zł) oraz dyskonty (343,37 zł). Najdrożej okazały się supermarkety ze średnią wartością koszyka 345,25 zł.
Wynik hipermarketów to efekt skali – duże powierzchnie sprzedaży pozwalają negocjować korzystniejsze warunki zakupu od dostawców i rozłożyć koszty stałe na szerszy asortyment. Dyskonty, kojarzone potocznie z najniższymi cenami, w marcu wypadły wyraźnie powyżej hipermarketów – o ponad 13 zł na koszyku.
Inflacja na najwyższym poziomie od 8 miesięcy – i dlatego zakupy drożeją
Dane ASM SFA wpisują się w szerszy obraz makroekonomiczny. Według GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 roku wzrosły o 3,0 proc. rok do roku – to najwyższy odczyt wskaźnika CPI od 8 miesięcy (ostatni raz tak wysoko inflacja była w lipcu 2025 roku). W stosunku do lutego ceny wzrosły o 1,1 proc. – najsilniejszy miesięczny skok od stycznia 2025 roku.
Głównym motorem marcowej inflacji był transport – koszty w tej kategorii skoczyły o 8,2 proc. w ujęciu miesięcznym, bezpośrednio podnosząc ogólny wskaźnik inflacji o 0,79 pkt proc. Za tym skokiem stoją napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i wzrost cen ropy naftowej. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w ujęciu rocznym o 2,1 proc., a usługi aż o 5,0 proc.
Inflacja bazowa NBP (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła w marcu 2,7 proc. rok do roku – wyżej niż 2,5 proc. w lutym. Minister finansów Andrzej Domański podtrzymał prognozę inflacji na poziomie 3 proc. na cały 2026 rok, wskazując, że za wzrostem stoją głównie czynniki zewnętrzne, nie popyt krajowy.
Warszawa: Auchan ma tu ponad kilkanaście lokalizacji
Wyniki raportu mają szczególne znaczenie dla warszawiaków – nie tylko ze względu na skalę codziennych zakupów w milionowym mieście, ale też dlatego, że stolica skupia jedną z największych w Polsce koncentracji sklepów wszystkich badanych sieci, co sprawia, że wybór miejsca zakupów jest tu wyjątkowo łatwy do świadomego dokonania.
Auchan, który wygrał marcowy ranking cenowy, prowadzi w Warszawie 5 hipermarketów oraz ponad 12 sklepów Auchan Supermarket – zlokalizowanych m.in. przy ulicach Kobielskiej, Mołdawskiej, Pokornej, Sokołowskiej, Świętego Bonifacego, Meksykańskiej, Światowida, Dzieci Warszawy czy w Wilanowie przy Alei Rzeczypospolitej. W 2026 roku sieć otworzyła w Warszawie kolejny sklep – przy ulicy Pustola 23, z ofertą około 6 000 produktów. Od początku 2026 roku Auchan Polska powiększył swoją sieć łącznie o 12 nowych lokalizacji w całym kraju, wzmacniając też pozycję w Warszawie.
Dla przeciętnej warszawskiej rodziny robiącej cotygodniowe zakupy wybór sklepu ma realne, mierzalne konsekwencje finansowe. W kontekście wzrostu kosztu życia w stolicy – gdzie czynsze, usługi i komunikacja drożeją najszybciej w Polsce – ta różnica nabiera szczególnego znaczenia. Rosnące o 5,0 proc. rok do roku ceny usług odczuwane są w Warszawie szczególnie mocno: opłaty za usługi remontowe, gastronomiczne czy zdrowotne rosną tu szybciej niż średnia krajowa.
Warszawa jest też rynkiem, na którym wszystkie badane przez ASM SFA sieci – od hipermarketów, przez dyskonty, po supermarkety i Cash & Carry – są reprezentowane przez wiele placówek. Oznacza to, że dla większości mieszkańców stolicy droga do najtańszego sklepu w rankingu jest porównywalna z drogą do najdroższego. Decyduje wybór, nie dostępność.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, ile tracisz, robiąc zakupy w złym miejscu
Dane ASM SFA są konkretnym narzędziem do ograniczenia wydatków bez rezygnacji z jakości. Oto co warto zrobić teraz:
- Sprawdź swój miesięczny rachunek za zakupy spożywcze. Jeśli regularnie robisz zakupy w supermarkecie lub dyskoncie, marcowe dane pokazują, że ten sam zestaw produktów w hipermarkecie kosztuje średnio o kilkanaście złotych mniej na jednym wyjściu do sklepu.
- Śledź cotygodniowe gazetki promocyjne Auchana i Dino. To dwie sieci, które wypadły najlepiej w marcowym zestawieniu spośród powszechnie dostępnych sklepów (Makro Cash & Carry jest formalnie sklepem hurtowym). Produkty objęte promocją mogą być jeszcze tańsze niż wskazuje średnia cena koszyka.
- Kup kilka droższych produktów w najtańszej sieci, resztę uzupełnij w lokalnym sklepie. Koszyk oparty na najniższych cenach ze wszystkich sieci kosztował w marcu 254,64 zł – o ponad 80 zł mniej niż w najdroższej sieci. Elastyczne podejście do miejsca zakupów pozwala zbliżyć się do tego wyniku.
- Obserwuj, co drożeje najszybciej. Marzec 2026 przyniósł najwyższą od 8 miesięcy inflację CPI (3,0 proc. rok do roku). Eksperci nie przewidują rychłych obniżek cen. Świadome planowanie zakupów i ograniczenie impulsywnych decyzji w droższych sieciach jest jedynym realnym buforem dla domowego budżetu w środowisku rosnących cen.
