Nie było Cię w domu? Zapłacisz listonoszowi, żeby wrócił
Znalazłeś w skrzynce awizo, ale nie masz czasu jechać na pocztę? Można zamówić ponowne doręczenie i wybrać dogodną godzinę. To jednak opcja, która za chwilę może stracić na znaczeniu – od stycznia 2026 tradycyjne powiadomienia znikają z obiegu.
4,50 zł i wybór trzech okienek czasowych
Usługa „Doręczenie na życzenie” działa prosto. Gdy listonosz nie zastanie odbiorcy, ten może zamówić drugą wizytę za 4,50 zł. Wystarczy wypełnić formularz online, zadzwonić do placówki albo przekazać druk listonoszowi przy następnej okazji.
Dodatkowo można wskazać przedział, w którym ma przyjść listonosz: 9:00-13:00, 13:00-15:00 lub 15:00-19:00. Nie każda placówka oferuje wszystkie okienka – to zależy od lokalnego grafiku pracy. Ta usługa traci jednak na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera cyfrowe skrzynki i w ogóle nie czeka na listonosza. Jednak nie każdy list można doręczyć cyfrowo.
Cyfrowa lawina przyspiesza – 75% skrzynek założono w 2025
System e-Doręczeń rośnie w błyskawicznym tempie. W bazie jest już ponad 2 miliony skrzynek, z czego aż 75% powstało tylko w ubiegłym roku. Łącznie przez system przeszło 38,7 miliona przesyłek, w tym 12 milionów cyfrowych listów poleconych i 26,7 miliona hybrydowych – czyli takich, które najpierw istnieją elektronicznie, a potem trafiają do druku i fizycznej skrzynki.
Sam 2025 rok przyniósł 35,6 miliona doręczeń, z czego 11,9 miliona było w pełni cyfrowych. To skala bezprecedensowa dla polskiej administracji.
Od stycznia 2026 urzędy przestają zostawiać kartki
Osoby, które mają założoną skrzynkę e-Doręczeń, od 1 stycznia 2026 nie dostaną już tradycyjnego awizo od instytucji publicznych. Całe pismo trafi wyłącznie w formie cyfrowej – bez papierka w skrzynce, bez możliwości odebrania go osobiście na poczcie.
Oznacza to obowiązek regularnego sprawdzania skrzynki elektronicznej. Jeśli ktoś tego nie zrobi, korespondencja zostanie uznana za doręczoną, nawet gdy dokument nie został otwarty. Dla wielu osób ponowne doręczenie przesyłki to ostatni kontakt z tradycyjnym formatem przed pełną cyfryzacją.
Sąd, prokuratura, komornik – tu musisz przyjść osobiście
Nie każdą przesyłkę można odebrać za dodatkową opłatą. Pisma od sądów, prokuratur, komorników i organów ścigania wymagają osobistego stawiennictwa, okazania dowodu tożsamości i złożenia podpisu. W takich przypadkach nie ma opcji zamówienia drugiej wizyty listonosza – trzeba pojawić się w placówce.
e-Polecony dla firm i klientów prywatnych
Oprócz e-Doręczeń funkcjonuje także e-Polecony – usługa dla podmiotów prywatnych, która umożliwia cyfrową wymianę listów poleconych między firmami a osobami fizycznymi. Główna różnica? e-Doręczenia są bezpłatne dla obywatela, ale wymagają udziału instytucji publicznej. e-Polecony jest płatny i działa tylko w relacjach niepublicznych.
Jak skorzystać z ponownego doręczenia?
Jeśli znalazłeś awizo:
- Wypełnij formularz elektroniczny na stronie Poczty Polskiej
- Zadzwoń do swojej placówki i umów ponowne doręczenie
- Przekaż druk listonoszowi przy następnej okazji
Wybierz dogodną godzinę: sprawdź, które przedziały czasowe obsługuje twoja placówka – nie wszędzie dostępne są wszystkie okienka.
Sprawdź typ przesyłki: jeśli to pismo z sądu, prokuratury, komornika lub organów ścigania, musisz odebrać je osobiście w placówce.
Jeśli masz e-Doręczenia: pamiętaj o regularnym logowaniu się do skrzynki – od stycznia 2026 urzędy nie wysyłają już tradycyjnych awizo, a korespondencja może być uznana za doręczoną, nawet jeśli jej nie przeczytasz.
