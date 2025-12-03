Nie przegap dzisiejszego wydarzenia. Warszawa włącza świąteczne iluminacje. Sprawdź, co rozbłyśnie i o której godzinie
Warszawa oficjalnie wchodzi w świąteczny czas. Już dziś wieczorem rozświetli się największa miejska choinka na Placu Zamkowym, a cały Trakt Królewski zamieni się w zimową aleję pełną dekoracji, wspomnień i kolorów. To jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów grudnia i sygnał, że świąteczna atmosfera rusza pełną parą.
Główna atrakcja dziś o 18:00. Choinka na Placu Zamkowym rozbłyśnie tysiącami świateł
Symbol świątecznej Warszawy — 27-metrowa choinka — zostanie dziś uroczyście rozświetlona przez prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego.
Na drzewku zamontowano ponad 40 tysięcy energooszczędnych diod LED RGB, które zmieniają barwy i tworzą świetlne animacje.
Dekoracje już stoją, ale to dzisiejszy moment odpalenia światełek oficjalnie otworzy sezon świąteczny w stolicy.
Na Stare Miasto i Plac Zamkowy można dojechać specjalnymi świątecznymi autobusami i tramwajami WTP, które od poniedziałku kursują na wybranych trasach.
Trakt Królewski znów w świątecznej odsłonie. Ostatni raz w tym stylu
Równocześnie z choinką włączona zostanie świąteczna iluminacja na całym Trakcie Królewskim. To projekt nawiązujący stylem do Warszawy z lat 50. i 60., dlatego na ulicach pojawią się:
-
telefon z tarczą,
-
uliczny saturator,
-
stara waga sklepowa,
-
telewizor Belweder,
-
kultowe samochody — Warszawa i Syrena,
-
motorower Ryś.
To ostatni sezon, kiedy warszawiacy zobaczą te dekoracje. W przyszłym roku pojawi się zupełnie nowa iluminacja.
Gdzie jeszcze pojawią się świąteczne światła
Miasto rozświetli nie tylko Krakowskie Przedmieście. Iluminacje obejmują także:
-
Długą
-
Freta
-
Kościelną
-
Nowomiejską
-
Piekarską
-
Piwną
-
Podwale
-
Świętojańską
-
Zapiecek
-
Barbakan
-
Multimedialny Park Fontann
-
Rynek Starego i Nowego Miasta
A przedsiębiorcy sfinansowali dodatkowe dekoracje na Nowym Świecie.
Na Krakowskim Przedmieściu można też zobaczyć „sklep Wokulskiego” — element scenografii do pełnometrażowego filmu „Lalka”, aktualnie kręconego w Warszawie.
Iluminacje w stylu eko. Warszawa stawia na nową technologię
Tegoroczne dekoracje wykonane są w technologii Eco LED+, która zużywa znacznie mniej energii.
Drzewa po obu stronach Traktu ozdobiono cyfrowymi lampkami RGB — dzięki inteligentnemu systemowi sterowania kolory zmieniają się zgodnie z rytmem pór roku, tworząc świetlną historię od wiosny do zimy.
Montaż trwał kilka tygodni i wymagał nocnych prac, by nie utrudniać życia mieszkańcom.
Od dziś otwarte jest również lodowisko na Rynku Starego Miasta
To jedna z najbardziej rozpoznawalnych zimowych atrakcji Warszawy. Lodowisko ma 600 m², jednorazowo może na nim jeździć do 80 osób, a wieczorami przestrzeń rozświetlają tysiące lampek.
Godziny otwarcia (przykładowo):
-
24 grudnia: 10:00–15:00
-
26 i 31 grudnia: 10:00–21:00
Dziś o 16:00 lodowisko oficjalnie otworzy zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.
Co to oznacza dla mieszkańców
-
Jeśli chcesz zobaczyć odpalenie choinki — bądź na Placu Zamkowym przed 18:00.
-
Zrób zdjęcia świątecznym tramwajom — kursują już na stałych liniach.
-
Warto odwiedzić Trakt Królewski w tym roku, bo to ostatnia szansa na obecną iluminację.
-
Lodowisko działa codziennie — i jest jedną z najtańszych zimowych atrakcji w stolicy.
Warszawa oficjalnie rozpoczyna sezon świąteczny. Rozświetlona choinka, ostatnia odsłona retro-iluminacji i otwarcie miejskiego lodowiska sprawiają, że stolica zamienia się w zimową scenografię. To idealny moment na rodzinny spacer, zdjęcia i poczucie pierwszych świątecznych emocji.
