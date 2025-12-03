Nie przegap dzisiejszego wydarzenia. Warszawa włącza świąteczne iluminacje. Sprawdź, co rozbłyśnie i o której godzinie

3 grudnia 2025

Warszawa oficjalnie wchodzi w świąteczny czas. Już dziś wieczorem rozświetli się największa miejska choinka na Placu Zamkowym, a cały Trakt Królewski zamieni się w zimową aleję pełną dekoracji, wspomnień i kolorów. To jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów grudnia i sygnał, że świąteczna atmosfera rusza pełną parą.

Fot. UM Warszawa

Główna atrakcja dziś o 18:00. Choinka na Placu Zamkowym rozbłyśnie tysiącami świateł

Symbol świątecznej Warszawy — 27-metrowa choinka — zostanie dziś uroczyście rozświetlona przez prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego.
Na drzewku zamontowano ponad 40 tysięcy energooszczędnych diod LED RGB, które zmieniają barwy i tworzą świetlne animacje.

Dekoracje już stoją, ale to dzisiejszy moment odpalenia światełek oficjalnie otworzy sezon świąteczny w stolicy.

Na Stare Miasto i Plac Zamkowy można dojechać specjalnymi świątecznymi autobusami i tramwajami WTP, które od poniedziałku kursują na wybranych trasach.

Trakt Królewski znów w świątecznej odsłonie. Ostatni raz w tym stylu

Równocześnie z choinką włączona zostanie świąteczna iluminacja na całym Trakcie Królewskim. To projekt nawiązujący stylem do Warszawy z lat 50. i 60., dlatego na ulicach pojawią się:

  • telefon z tarczą,

  • uliczny saturator,

  • stara waga sklepowa,

  • telewizor Belweder,

  • kultowe samochody — Warszawa i Syrena,

  • motorower Ryś.

To ostatni sezon, kiedy warszawiacy zobaczą te dekoracje. W przyszłym roku pojawi się zupełnie nowa iluminacja.

Gdzie jeszcze pojawią się świąteczne światła

Miasto rozświetli nie tylko Krakowskie Przedmieście. Iluminacje obejmują także:

  • Długą

  • Freta

  • Kościelną

  • Nowomiejską

  • Piekarską

  • Piwną

  • Podwale

  • Świętojańską

  • Zapiecek

  • Barbakan

  • Multimedialny Park Fontann

  • Rynek Starego i Nowego Miasta

A przedsiębiorcy sfinansowali dodatkowe dekoracje na Nowym Świecie.

Na Krakowskim Przedmieściu można też zobaczyć „sklep Wokulskiego” — element scenografii do pełnometrażowego filmu „Lalka”, aktualnie kręconego w Warszawie.

Iluminacje w stylu eko. Warszawa stawia na nową technologię

Tegoroczne dekoracje wykonane są w technologii Eco LED+, która zużywa znacznie mniej energii.
Drzewa po obu stronach Traktu ozdobiono cyfrowymi lampkami RGB — dzięki inteligentnemu systemowi sterowania kolory zmieniają się zgodnie z rytmem pór roku, tworząc świetlną historię od wiosny do zimy.

Montaż trwał kilka tygodni i wymagał nocnych prac, by nie utrudniać życia mieszkańcom.

Od dziś otwarte jest również lodowisko na Rynku Starego Miasta

To jedna z najbardziej rozpoznawalnych zimowych atrakcji Warszawy. Lodowisko ma 600 m², jednorazowo może na nim jeździć do 80 osób, a wieczorami przestrzeń rozświetlają tysiące lampek.

Godziny otwarcia (przykładowo):

  • 24 grudnia: 10:00–15:00

  • 26 i 31 grudnia: 10:00–21:00

Dziś o 16:00 lodowisko oficjalnie otworzy zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.

Co to oznacza dla mieszkańców

  • Jeśli chcesz zobaczyć odpalenie choinki — bądź na Placu Zamkowym przed 18:00.

  • Zrób zdjęcia świątecznym tramwajom — kursują już na stałych liniach.

  • Warto odwiedzić Trakt Królewski w tym roku, bo to ostatnia szansa na obecną iluminację.

  • Lodowisko działa codziennie — i jest jedną z najtańszych zimowych atrakcji w stolicy.

Warszawa oficjalnie rozpoczyna sezon świąteczny. Rozświetlona choinka, ostatnia odsłona retro-iluminacji i otwarcie miejskiego lodowiska sprawiają, że stolica zamienia się w zimową scenografię. To idealny moment na rodzinny spacer, zdjęcia i poczucie pierwszych świątecznych emocji.

