Nie przegap tej akcji. Biedronka rusza z wielką promocją 3+3 na wafle, rurki i wafelki. Sprawdź, co możesz dostać za darmo
Biedronka przygotowała kolejną weekendową promocję, która przyciąga tłumy. Od piątku do niedzieli, w dniach 12–14 grudnia, wszystkie wafle, rurki i wafelki dostępne w sklepach można kupić w ofercie 3+3 gratis. Oznacza to, że przy zakupie sześciu opakowań zapłacisz tylko za trzy. Promocja obejmuje znane marki i duże paczki rodzinne, dlatego część produktów znika już w pierwszych godzinach.
Co się zmienia
W trzydniowej akcji biorą udział wszystkie rodzaje wafli i rurek, w tym:
-
Bonitki w różnych smakach,
-
Prince Polo,
-
Princessa,
-
Knoppers,
-
rurki z kremem,
-
maxi packi i opakowania XXL.
Promocja obowiązuje wyłącznie z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Trzy najtańsze produkty są gratis, a limit dzienny to 12 opakowań na jedną kartę. Oferta nie dotyczy produktów sprzedawanych na wagę.
Jak działa promocja 3+3 gratis
Zasada jest prosta. Wybierasz dowolne sześć opakowań wafli, rurek lub wafelków. System automatycznie dolicza gratis trzy najtańsze z nich. Możesz mieszać różne marki i smaki, a promocja dotyczy zarówno mniejszych przekąsek, jak i większych paczek dla całej rodziny.
Dzięki temu możesz kupić:
-
zapasy słodyczy na święta,
-
przekąski do pracy lub szkoły,
-
produkty na spotkania rodzinne,
-
paczki prezentowe.
To jedna z najbardziej opłacalnych akcji tej zimy. W niektórych konfiguracjach oszczędność wynosi nawet kilkanaście złotych na jednym zestawie.
Dlaczego promocja robi furorę
Promocje Biedronki typu 3+3 pojawiają się rzadko, a obejmują produkty, które kupują niemal wszyscy. Wafelki i rurki należą do najpopularniejszych przekąsek w polskich domach, dlatego taka oferta zwykle kończy się szybkim wykupieniem najlepszych marek.
Zainteresowanie rośnie szczególnie teraz, kiedy wiele osób przygotowuje paczki świąteczne i szuka tanich słodyczy na rodzinne spotkania. Dzięki akcji można zrobić takie zakupy o połowę taniej.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli lubisz wafle, planujesz świąteczne zapasy lub chcesz kupić słodycze do paczek, ten weekend jest najlepszym momentem. Promocja 3+3 pozwala realnie zaoszczędzić, ale warto pamiętać o limicie dziennym i odwiedzić sklep wcześniej. Najbardziej popularne produkty mogą zniknąć jeszcze pierwszego dnia.
Jeśli masz kartę lub aplikację Moja Biedronka, nie musisz robić nic więcej. Promocja naliczy się automatycznie przy kasie. W przypadku większych zakupów warto podzielić transakcje na dwa dni, aby maksymalnie wykorzystać dzienny limit.
Od 12 do 14 grudnia w Biedronce trwa promocja 3+3 gratis na wszystkie wafle, rurki i wafelki. To jedna z najkorzystniejszych akcji sezonu, ponieważ obejmuje znane marki i duże opakowania. Wystarczy wybrać sześć produktów, a za trzy najtańsze nie zapłacisz. Oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka i trwa tylko przez trzy dni. Warto skorzystać, zanim zapasy się skończą.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.