Nie przegap tej okazji. Rossmann rusza z wielkimi promocjami na święta. Sprawdź, co możesz mieć za darmo
Rossmann ogłosił świąteczną wyprzedaż z promocjami, na które czeka wielu klientów. W sklepach pojawiły się oferty 1+1 gratis oraz 2+2 gratis na wybrane dekoracje i dodatki bożonarodzeniowe. To oznacza, że część świątecznych zakupów można zrobić praktycznie za darmo. Wystarczy połączyć kilka produktów, aby oszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych.
Co się zmienia
W najnowszej ofercie Rossmanna znalazły się cztery główne kategorie produktów objętych mega promocjami:
-
Świąteczne skrzaty 1+1 gratis
-
Kubki świąteczne 1+1 gratis
-
Zawieszki na choinkę 2+2 gratis
-
Dekoracje z motywem Pszczółego Elfa 1+1 gratis
Promocje obowiązują w sklepach stacjonarnych, a produkty objęte zniżką są oznaczone specjalnymi tabliczkami. Oferta trwa do wyczerpania zapasów, a już teraz w wielu sklepach widać wzmożone zainteresowanie i szybkie tempo znikania najpopularniejszych produktów.
Co można kupić taniej
W promocji 1+1 i 2+2 znajdują się między innymi:
-
ceramiczne kubki w świąteczne wzory,
-
małe skrzaty dekoracyjne,
-
zawieszki na choinkę w różnych kształtach,
-
dekoracje bożonarodzeniowe z serii Pszczółego Elfa.
Produkty te idealnie nadają się na prezenty, dekoracje stołu, ozdoby na półkę albo dodatkowe elementy wystroju domu na święta. Dzięki promocjom można złożyć zestaw prezentowy za niewielkie pieniądze albo kupić cztery zawieszki, płacąc tylko za dwie.
Dlaczego promocje robią furorę
Zainteresowanie promocjami wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, oferta pojawiła się na kilka dni przed największym natężeniem zakupów świątecznych, czyli dokładnie wtedy, kiedy klienci zaczynają kompletować prezenty i dekoracje. Po drugie, ceny artykułów bożonarodzeniowych w wielu sklepach w ostatnich tygodniach wzrosły, dlatego promocja Rossmanna pozwala ograniczyć wydatki.
Promocja 2+2 jest szczególnie opłacalna dla rodzin z dziećmi i osób, które intensywnie dekorują dom. Cztery zawieszki lub ozdoby kosztują praktycznie tyle, co dwie.
Z kolei promocja 1+1 na kubki i skrzaty pozwala kupić komplet prezentowy za połowę ceny.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeżeli planujesz udekorować dom, kupić drobne upominki lub przygotować świąteczne paczki dla bliskich, zakupy w Rossmannie mogą znacząco obniżyć koszty. Warto odwiedzić sklep jak najszybciej, ponieważ najpopularniejsze dekoracje znikają w pierwszej kolejności.
Jeśli szukasz tańszych ozdób na choinkę, promocja 2+2 jest najbardziej opłacalna. Jeśli chcesz kupić prezenty dla znajomych lub nauczycieli, kubki i skrzaty 1+1 sprawdzą się idealnie. To także dobra okazja, aby przygotować drobne upominki dla dzieci i sąsiadów bez nadmiernego obciążania budżetu.
Rossmann rozpoczął świąteczne promocje, w których wiele produktów można kupić w formule 1+1 gratis lub 2+2 gratis. Zawieszki, kubki, skrzaty i dekoracje z motywem Pszczółego Elfa to propozycje, które sprzedają się bardzo szybko. Warto odwiedzić sklep wcześniej, bo zapasy są ograniczone. Dla wielu rodzin to świetna szansa na tańsze przygotowanie świątecznego domu i zakup prezentów w korzystnych cenach.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.