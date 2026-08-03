Nie tylko czternastka. Seniorzy mogą dostać dodatkowe pieniądze. Wiele osób nie korzysta z tych świadczeń
Dla milionów emerytów i rencistów zbliżająca się jesień oznacza dodatkowy zastrzyk gotówki. Największe emocje budzi oczywiście 14. emerytura, ale to nie jedyne wsparcie, z którego mogą korzystać seniorzy. W 2026 roku dostępnych jest kilka dodatków i świadczeń, o których wiele osób wciąż nie wie.
Czternasta emerytura coraz bliżej
Największym dodatkowym świadczeniem pozostaje 14. emerytura. Zgodnie z zapowiedziami rządu pieniądze mają zostać wypłacone we wrześniu razem z comiesięczną emeryturą lub rentą.
Pełna kwota świadczenia wynosi w tym roku:
- 1978,49 zł brutto,
- około 1800 zł netto.
Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie przysługuje osobom pobierającym więcej niż 4828,49 zł brutto miesięcznie.
Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku – ZUS wypłaci pieniądze automatycznie.
To nie jedyne dodatki dla seniorów
Wielu emerytów może otrzymywać również inne świadczenia. Wśród najważniejszych znajdują się:
- dodatek pielęgnacyjny – obecnie 366,68 zł miesięcznie, m.in. dla osób po ukończeniu 75 lat,
- ryczałt energetyczny dla uprawnionych kombatantów i części osób represjonowanych – 336,16 zł miesięcznie,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł miesięcznie,
- świadczenie Mama 4+ dla osób spełniających ustawowe warunki,
- bezpłatne leki w programie 65+.
Każde z tych świadczeń ma własne kryteria przyznawania, dlatego nie przysługują wszystkim seniorom.
Bon senioralny coraz bliżej
Rząd przygotowuje również bon senioralny, który ma ruszyć w 2026 roku. Nie będzie on wypłacany w gotówce. Zamiast pieniędzy seniorzy otrzymają dostęp do usług opiekuńczych finansowanych przez państwo.
Program skierowany jest przede wszystkim do osób po 65. roku życia wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Obowiązywać będą określone kryteria dochodowe i organizacyjne.
Nie każdy pamięta o dodatkowych świadczeniach
Eksperci przypominają, że część dodatków ZUS przyznaje automatycznie, jednak w przypadku niektórych świadczeń konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia.
Dlatego warto sprawdzić, czy oprócz podstawowej emerytury przysługuje także jedno z dodatkowych świadczeń. W wielu przypadkach może ono oznaczać kilkaset złotych więcej każdego miesiąca, a we wrześniu do wielu seniorów trafi również długo wyczekiwana 14. emerytura.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.