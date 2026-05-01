Nie tylko seniorzy muszą złożyć wniosek. Inaczej ważny dodatek pieniężny przepadnie. Ale wielu warszawiaków po niego nie sięgnie – i nie chodzi tylko o dochody
Rachunki za ogrzewanie w warszawskich blokach wzrosły w 2025 roku o kilkadziesiąt procent. Rząd stworzył program pomocowy z maksymalną kwotą 3 500 zł na gospodarstwo domowe. Wnioski można składać tylko przez 2 miesiące – od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Zanim zaczniesz zbierać dokumenty, sprawdź jedną liczbę ze swojego rachunku. Ona zdecyduje o wszystkim.
Rachunki skoczyły o 20-25 proc. – ale to nie wystarczy, żeby dostać bon
Żeby zrozumieć, dlaczego bon ciepłowniczy to program bardziej skomplikowany niż wygląda, trzeba sięgnąć do lata 2025 roku. 1 lipca 2025 roku wygasł rządowy mechanizm zamrożenia cen ciepła systemowego – tarcza, która przez kilka sezonów utrzymywała rachunki na sztucznie zaniżonym poziomie. Elektrociepłownie i przedsiębiorstwa ciepłownicze wróciły do taryf rynkowych z dnia na dzień.
Efekt był natychmiastowy. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie podała, że realne wzrosty cen dotkną 56 proc. systemów ciepłowniczych w Polsce. W Warszawie typowa podwyżka opłat za ciepło wyniosła 20-25 proc. Warszawska spółdzielnia Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Idealne Mieszkanie” poinformowała mieszkańców, że opłata zmienna za ciepło wzrosła o blisko 19 proc. – z 114,30 do 135,95 zł za GJ brutto. Od 6 stycznia 2026 roku weszła kolejna, zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki taryfa Veolii Energii Warszawa – decyzja Prezesa URE nr DRE.WRC.4210.29.5.2025.170.XXIII.WSo z 17 grudnia 2025 roku – podnoszące rachunki średnio o kolejne 0,6 proc. W tym samym czasie MPWiK podniósł cenę wody i odprowadzania ścieków z 13,72 do 14,90 zł za metr sześcienny, czyli o 8,6 proc. Rachunki czynszowe w wielu spółdzielniach poszły w górę łącznie o kilkaset złotych miesięcznie.
Bon ciepłowniczy to odpowiedź rządu na ten problem. Ustawa z 12 września 2025 roku o bonie ciepłowniczym (Dz.U. poz. 1302) weszła w życie 30 września 2025 roku. Ministerstwo Energii szacuje, że z programu może skorzystać nawet 400 000 rodzin w całej Polsce. Kwoty w 2026 roku są dwukrotnie wyższe niż w końcówce 2025 roku.
Twarde liczby: ile możesz dostać i od czego to zależy?
Wysokość bonu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku zależy od 2 parametrów jednocześnie: dochodu i ceny ciepła w taryfie Twojego dostawcy. Oba muszą być spełnione.
Stawki na 2026 rok:
1 000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł/GJ netto
2 000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 200 do 230 zł/GJ netto
3 500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ netto
Dla porównania: w drugiej połowie 2025 roku te same progi dawały odpowiednio 500, 1 000 i 1 750 zł. Podwojenie kwot to odpowiedź na kolejny rok rosnących kosztów.
Kryterium dochodowe – miesięczny dochód z 2024 roku nie może przekraczać:
3 272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym
2 454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
Jeśli dochód nieznacznie przekracza te progi – bon nie przepada całkowicie. Działa zasada „złotówka za złotówkę”: kwota bonu jest pomniejszana o nadwyżkę ponad limit. Minimalna wypłata to 20 zł. Przykład: osoba w gospodarstwie jednoosobowym z dochodem 3 500 zł i ceną ciepła 210 zł/GJ (bon 2 000 zł) dostanie 2 000 zł minus 227,31 zł nadwyżki = 1 772,69 zł. To wciąż prawie 1 800 zł realnej pomocy.
Warszawski paradoks: ogromne rachunki, ale wielu nie spełni kluczowego warunku
Tu pojawia się problem, o którym nie mówi się głośno. Warszawa jest obsługiwana przez Veolię Energię Warszawa – operatora jednej z największych sieci ciepłowniczych w Europie. Miasto jest ogromnym odbiorcą ciepła systemowego. I właśnie dlatego paradoks jest szczególnie bolesny.
ZGN Praga-Południe wprost poinformował mieszkańców w oficjalnym komunikacie: „gospodarstwa domowe znajdujące się w zasobach ZGN Praga-Południe, dla których ogrzewanie dostarczane jest przez miejską sieć ciepłowniczą na terenie m.st. Warszawy, nie kwalifikują się do otrzymania bonu ciepłowniczego. Wynika to z faktu, że jednostkowa cena ciepła zgodnie z taryfami Veolia Energia Warszawa S.A. w tych zasobach nie przekracza wymaganego progu 170 zł/GJ wskazanego w ustawie”.
Cena ciepła w sieci Veolii – po wszystkich podwyżkach, po wygaśnięciu tarcz, po nowej taryfie ze stycznia 2026 roku – wciąż utrzymuje się poniżej ustawowego progu 170 zł/GJ netto w rozliczeniach z odbiorcami zbiorowymi (spółdzielniami i wspólnotami). To oznacza, że setki tysięcy warszawian, którzy płacą wyższe rachunki niż rok czy dwa lata temu, nie dostaną ani złotówki – bo ich dostawca ciepła jest zbyt tani jak na wymagania programu.
Bon przysługuje natomiast tym, którzy korzystają z mniejszych, lokalnych ciepłowni lub kotłowni osiedlowych – tam ceny mogą przekraczać 200-230 zł/GJ. W Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i wielu mniejszych miastach ceny ciepła systematycznie przekraczają 180-200 zł/GJ. Tam bon ma realne zastosowanie. W Warszawie – tylko dla mieszkańców z własną kotłownią w budynku rozliczającą powyżej 170 zł/GJ.
Jak sprawdzić, czy Twój budynek kwalifikuje się – zanim zmarnujesz czas na dokumenty
Pierwsza rzecz do sprawdzenia to nie dochód. To cena ciepła. Tej informacji nie ma na czynszu – jest w taryfie, do której dostęp ma zarządca budynku. Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy o bonie ciepłowniczym każde przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło do gospodarstw domowych ma obowiązek opublikować jednoskładnikowe ceny ciepła netto na swojej stronie internetowej. Termin publikacji: do 15 czerwca 2026 roku.
W praktyce najszybsza droga to zapytanie zarządcy – spółdzielni, wspólnoty lub ZGN – o jednoskładnikową cenę ciepła netto w Twojej grupie taryfowej. Odpowiedź powinna zapaść w ciągu kilku dni. Jeśli liczba jest niższa niż 170 zł/GJ – wniosku nie składasz, bo zostanie odrzucony bez rozpatrzenia. Oszczędzasz czas i nerwy.
Okno 2 miesięcy: terminy, dokumenty i pułapki formalne
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w 2 miesiącach: od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Przekroczenie terminu nie podlega żadnej klauzuli wyjątkowej – wniosek złożony 1 września zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na faktyczne miejsce zamieszkania (nie zameldowania). W Warszawie – w urzędzie dzielnicy lub MOPS. Można też wysłać listem poleconym (liczy się data wpływu do urzędu, nie nadania) lub przez ePUAP z profilem zaufanym.
Do wniosku potrzebne są: zaświadczenie od zarządcy budynku potwierdzające cenę ciepła, dane o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za 2024 rok (PIT złożony w 2025 roku) oraz numer konta bankowego. Jeśli mieszkanie ma podpisaną bezpośrednią umowę z ciepłownią – zaświadczenie zarządcy nie jest wymagane.
Jedna pułapka, o której warto wiedzieć: jeśli kilka osób z tego samego gospodarstwa złoży wnioski osobno, bon dostanie tylko ta, która złożyła jako pierwsza. Pozostałe wnioski przepadną. Jeden wniosek na jedno gospodarstwo – bez wyjątków.
Wypłata nastąpi w ciągu maksymalnie 90 dni od złożenia wniosku. Wnioski z lipca powinny skutkować wypłatą we wrześniu lub październiku – przed szczytem sezonu grzewczego. Wnioski z końca sierpnia – nawet w listopadzie.
Bon ciepłowniczy nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba go wykazywać w PIT.
Co to oznacza dla Ciebie? Jedna liczba rozstrzyga wszystko – sprawdź ją przed lipcem
- Zanim zbierzesz jakikolwiek dokument – zapytaj zarządcę o cenę ciepła w GJ. Zadzwoń do spółdzielni, wspólnoty lub ZGN i zapytaj: „jaka jest jednoskładnikowa cena ciepła netto w mojej grupie taryfowej?”. Jeśli odpowiedź jest poniżej 170 zł/GJ – bon nie przysługuje. Koniec procesu. Jeśli jest powyżej – czytaj dalej.
- Poproś zarządcę o zaświadczenie już teraz – nie w lipcu. Urzędy gminy i zarządcy budynków będą w lipcu i sierpniu zasypani wnioskami. Zaświadczenie o cenie ciepła możesz zamówić u zarządcy już dziś – nie ma przepisu, który zakazuje zbierania dokumentów przed otwarciem naboru. Gotowe zaświadczenie w szufladzie to mniej stresu w kolejce w lipcu.
- Jeśli nieznacznie przekraczasz próg dochodowy – i tak składaj wniosek. Zasada „złotówka za złotówkę” działa na Twoją korzyść. Przy cenie ciepła 210 zł/GJ i dochodzie o 300 zł wyższym od limitu – dostaniesz 1 700 zł zamiast 2 000 zł. To wciąż 1 700 zł. Minimalna wypłata to 20 zł – bon przepada tylko, gdy przekroczenie jest bardzo duże.
- Złóż wniosek przez ePUAP, nie stój w kolejce. Sierpień w urzędzie dzielnicy to kolejki. ePUAP z profilem zaufanym pozwala złożyć wniosek w 15 minut z domu, o dowolnej porze. Profil zaufany można założyć bezpłatnie przez bankowość elektroniczną lub przy jednej wizycie w urzędzie. Wniosek złożony elektronicznie 1 lipca ma taką samą moc prawną jak papier złożony w okienku.
- Pomóż starszym rodzicom i dziadkom sprawdzić kwalifikowalność. Emeryci korzystający z ogrzewania zbiorowego w starszych blokach z własnymi kotłowniami często spełniają zarówno kryterium dochodowe, jak i cenowe. Jednocześnie rzadko wiedzą o programie i nie korzystają z ePUAP. Jedno popołudnie spędzone na zebraniu dokumentów i złożeniu wniosku za bliską osobę może przynieść jej realną ulgę – do 3 500 zł – przed sezonem grzewczym.
- Pytania i wątpliwości kieruj na infolinię Ministerstwa Energii. Infolinia: +48 22 25 00 153, czynna w dni robocze w godzinach 10:00-14:00. E-mail: boncieplowniczy@me.gov.pl. Wzory wniosków i zaświadczeń dostępne są na stronie gov.pl w BIP Ministerstwa Energii.
