Nie uwierzysz, co zrobił 15-latek pod nieobecność rodziców. Auto wylądowało w rowie, a finał będzie w sądzie
Policja z Piaseczna opublikowała alarmujący komunikat. Wystarczyła krótka nieobecność rodziców, by 15-letni chłopak zabrał samochód i ruszył na przejażdżkę z kolegą. Chwilowa adrenalina zakończyła się poważnym zdarzeniem. Auto wypadło z drogi i zatrzymało się w przydrożnym rowie. Służby podkreślają, że tym razem nie doszło do tragedii, ale konsekwencje dla nastolatka będą bardzo dotkliwe.
Wstęp
Do zdarzenia doszło na ulicy Orzechowej w Robercinie. Jak informuje policja, młody chłopak wykorzystał moment, w którym rodzice nie byli w domu, i postanowił przejechać się ich samochodem. Wraz z kolegą ruszył w drogę, jednak brak doświadczenia i brawura szybko doprowadziły do utraty panowania nad pojazdem.
Co się wydarzyło
Według relacji funkcjonariuszy auto wypadło z jezdni i zatrzymało się w rowie. Na miejscu interweniowały służby, a zdarzenie – choć nie zakończyło się obrażeniami – zostało zakwalifikowane jako poważne naruszenie prawa. Policja wyjaśniła, że sprawa trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla 15-latka.
Policja przypomina, że za jazdę bez uprawnień przez osoby nieletnie grożą środki wychowawcze, nadzór kuratora, a w szczególnych przypadkach także inne, bardziej dotkliwe środki.
Fakty
Policjanci podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Zdarza się, że młodzi ludzie traktują samochód jako sposób na przeżycie przygody. Jednak w świetle prawa jest to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego. Nawet niewielki błąd może doprowadzić do tragedii, a odpowiedzialność prawna spoczywa wówczas na nieletnim oraz jego opiekunach.
W komunikacie Policja Piaseczno zaznacza, że chwilowa pokusa może mieć długotrwałe skutki, a każdy przypadek nielegalnej jazdy nieletniego będzie kierowany do sądu.
Co to oznacza dla Ciebie
Rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że za szkody wyrządzone przez nieletniego odpowiadają finansowo. Jeśli samochód zostanie uszkodzony, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty, ponieważ pojazd był prowadzony przez osobę bez prawa jazdy. Oznacza to ryzyko pokrycia kosztów z własnej kieszeni.
To także sygnał, że kluczyki do auta nie powinny być nigdy pozostawiane w miejscu łatwo dostępnym. W wielu podobnych sprawach to właśnie brak nadzoru nad pojazdem umożliwia młodym osobom podjęcie ryzykownej próby jazdy.
Podsumowanie
15-latek z Robercina będzie musiał stanąć przed sądem za nielegalną jazdę samochodem. Choć tym razem nikomu nic się nie stało, policja ostrzega, że podobne wybryki mogą skończyć się tragedią. Warto zadbać o zabezpieczenie pojazdu i uświadamiać młodych ludzi, że jedna decyzja może zaważyć na ich przyszłości.
