Nie wyrzucaj tego do zwykłego śmietnika. Za taki błąd grożą wysokie kary. Praktyczny poradnik 2026

30 lipca 2026 13:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektroniczny czy świetlówki nie powinny trafiać do zwykłych pojemników na odpady. Nieprawidłowa segregacja może nie tylko szkodzić środowisku, ale również narazić mieszkańców na dotkliwe konsekwencje finansowe. W skrajnych przypadkach grzywna może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

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Śmietniki na odpady, Fot. Warszawa w Pigułce

Wiele osób podczas porządków wrzuca do kosza przedmioty, które powinny zostać oddane do specjalnych punktów zbiórki. Tymczasem przepisy jasno określają, jak należy postępować z odpadami niebezpiecznymi i elektroodpadami.

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Do odpadów wymagających specjalnego sposobu utylizacji należą między innymi:

  • zużyte baterie i akumulatory,
  • telefony komórkowe,
  • ładowarki i przewody,
  • laptopy oraz tablety,
  • świetlówki i żarówki energooszczędne,
  • farby, lakiery i rozpuszczalniki,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia oraz środki ochrony roślin.

Takie odpady należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do specjalnych pojemników ustawionych w sklepach i placówkach handlowych.

Dlaczego to takie ważne?

Elektroodpady oraz odpady niebezpieczne zawierają substancje, które mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych. W bateriach znajdują się m.in. metale ciężkie, a w świetlówkach rtęć. Ich niewłaściwe wyrzucenie może powodować poważne szkody dla środowiska.

Dodatkowo wiele cennych surowców można odzyskać i ponownie wykorzystać, dlatego prawidłowa segregacja ma również znaczenie gospodarcze.

Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które nie stosują zasad selektywnej zbiórki odpadów lub pozbywają się ich w sposób niezgodny z prawem, mogą zostać ukarane grzywną. W zależności od rodzaju naruszenia i okoliczności sprawy sankcje mogą wynosić od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych.

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W przypadku odpadów komunalnych konsekwencją może być również podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami, jeśli gmina stwierdzi brak prawidłowej segregacji.

Gdzie oddać problematyczne odpady?

Większość gmin prowadzi Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać elektroodpady, baterie, chemikalia czy zużyty sprzęt AGD i RTV. Baterie i niewielkie akumulatory przyjmują także liczne sklepy oraz markety.

Zanim wyrzucisz niepotrzebny sprzęt lub zużytą baterię, warto sprawdzić, czy nie wymagają one specjalnej utylizacji. To prosty sposób, aby uniknąć problemów i jednocześnie zadbać o środowisko.

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