Nie żyją 2 osoby. Tragiczny wypadek w Płocku. Auto spadło z wiaduktu

1 czerwca 2026 10:48 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Dwaj mężczyźni zginęli dziś rano w Płocku po tym, jak samochód osobowy spadł z wiaduktu przy ulicy Rataja. Pomimo reanimacji prowadzonej przez ratowników i śmigłowiec LPR nie udało się uratować ani kierowcy, ani pasażera.

Poważny wypadek drogowy w Płocku na wiadukcie przy ulicy Rataja. | Fot. Płocka Policja.
Nie żyją dwie osoby

Do zdarzenia doszło po godz. 9. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Renaultem zjechał z jezdni, uderzył w barierki ochronne i spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo reanimacji na miejscu zginęły 2 osoby: 28-letni kierowca i 35-letni pasażer.

Prokuratura przejęła nadzór nad śledztwem

Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku. Przyczyny wypadku na razie nie są znane.

