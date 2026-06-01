Nie żyją 2 osoby. Tragiczny wypadek w Płocku. Auto spadło z wiaduktu
Dwaj mężczyźni zginęli dziś rano w Płocku po tym, jak samochód osobowy spadł z wiaduktu przy ulicy Rataja. Pomimo reanimacji prowadzonej przez ratowników i śmigłowiec LPR nie udało się uratować ani kierowcy, ani pasażera.
Do zdarzenia doszło po godz. 9. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Renaultem zjechał z jezdni, uderzył w barierki ochronne i spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo reanimacji na miejscu zginęły 2 osoby: 28-letni kierowca i 35-letni pasażer.
Prokuratura przejęła nadzór nad śledztwem
Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku. Przyczyny wypadku na razie nie są znane.
