Nie żyją cztery osoby. Piąta w stanie krytycznym przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR. S8 Warszawa-Wrocław zablokowana
Na drodze S8, w rejonie miejscowości Chojny, niedaleko MOP-u, doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych oraz dwóch busów dostawczych. Skutki zdarzenia są wyjątkowo poważne – cztery osoby zginęły na miejscu. Piąta, w stanie krytycznym, została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznego szpitala.
Do wypadku doszło na 140. kilometrze S8 na trasie z Warszawy do Wrocławia w woj. Łódzkim. Jak poinformował Warszawską Grupę Luka&Maro mł. bryg. Karol Brylak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie, energia zderzenia była niezwykle duża. Pojazdy zostały kompletnie zniszczone, a część poszkodowanych wypadła z samochodów na jezdnię.
Na miejscu pracowały liczne zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Służby prowadziły działania ratownicze, zabezpieczały teren i wykonywały czynności niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia.
Trasa została zamknięta w obu kierunkach na czas pracy służb. Policja wyznaczyła objazdy przez węzeł Złoczew, dalej drogą wojewódzką 482, skąd kierowcy mogą wrócić na trasę S8.
Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. Funkcjonariusze proszą kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.
