Nie żyją dwie osoby. Tragiczne zderzenie na Mazowszu
Tragiczny wypadek w Starym Kiełbowie na DW732. Nie żyją dwie osoby, a trzecia jest ranna. Są duże utrudnienia w ruchu.
Jak informuje policja, do wypadku doszło około 17:35 w miejscowości Stary Kiełbów, w powiecie białobrzeskim, na drodze wojewódzkiej 732. Kierowca nissana skręcał w lewo. W tym momencie zderzył się z motocyklem. Na miejscu zginął 40-letni motocyklista oraz 59-letnia pasażerka auta. Kierowca samochodu był trzeźwy. Został przewieziony do szpitala.
Na miejscu pracują służby ratunkowe. Ruch może być wstrzymywany. Możliwe są objazdy wyznaczane na bieżąco. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń policjantów. To kolejny dziś tragiczny wypadek na Mazowszu. Jeśli jedziesz przez powiat białobrzeski, sprawdź nawigację przed wyjazdem. Zwolnij w rejonie Starego Kiełbowa.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.