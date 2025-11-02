Nie żyje 13-letni rowerzysta potrącony przez ciężarówkę. Tragedia na drodze w kierunku Warszawy

2 listopada 2025

Na popularnej „zakopiance”, w miejscowości Spytkowice w powiecie nowotarskim, doszło dziś wieczorem do tragicznego wypadku. Około godziny 18:00 młody chłopiec jadący rowerem został śmiertelnie potrącony przez ciężarówkę marki Volvo z naczepą.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak ustalili policjanci, za kierownicą tira siedział 66-letni mężczyzna z powiatu koneckiego. Z nieustalonych dotąd przyczyn pojazd zderzył się z rowerzystą poruszającym się w tym samym kierunku. Pomimo natychmiastowej pomocy i długiej reanimacji, życia 13-latka nie udało się uratować.

Na miejscu pracują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz prokurator, który nadzoruje czynności. Do Spytkowic wezwano również biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, by ustalił dokładny przebieg zdarzenia.

Droga krajowa nr 7, prowadząca w stronę Krakowa i Warszawy, jest obecnie częściowo zablokowana. Ruch odbywa się wahadłowo i może tak pozostać jeszcze przez kilka godzin. Służby apelują do kierowców o cierpliwość i szczególną ostrożność w rejonie wypadku.

To kolejne tragiczne zdarzenie na tej trasie, która od lat uznawana jest za jedną z bardziej niebezpiecznych w Małopolsce.

