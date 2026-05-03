Nie żyje 16-latek. Dramat przy torach. Poważne utrudnienia w kursowaniu SKM

3 maja 2026 21:40 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W niedzielę wieczorem przy stacji kolejowej Ursus Niedźwiadek zginął 16-latek. Służby ratunkowe przez kilkanaście minut walczyły o jego życie. Niestety, bezskutecznie. Zdarzenie sparaliżowało ruch pociągów na odcinku do Pruszkowa i spowodowało utrudnienia w kilku liniach autobusowych.

Tragedia na torach. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Tragedia na torach. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Reanimacja nie przyniosła skutku

Zgłoszenie o osobie leżącej w rejonie torowiska wpłynęło do służb chwilę po godzinie 18. Na miejsce skierowano łącznie 4 pojazdy ratunkowe – straż pożarną i zespoły pogotowia – oraz policję. Reanimacja nastolatka trwała kilkanaście minut. Życia chłopca nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Czynności są w toku.

SKM S1 z opóźnieniami, dwa kursy odwołane

Zdarzenie zablokowało jeden tor na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków. Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach notują opóźnienia przekraczające 30 minut. Odwołano 2 kursy: z Warszawy Wawer w stronę Pruszkowa oraz z Pruszkowa w stronę Otwocka na odcinkach przecinających strefę działań służb. Od godziny 18:55 bilety ZTM i Kolei Mazowieckich są wzajemnie honorowane na trasie Warszawa Wschodnia – Pruszków. Utrudnienia dotknęły też autobusy: linie 28, 71 i 77 kursują z opóźnieniami lub trasami objazdowymi w rejonie Woli.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna