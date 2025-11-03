Nie żyje 41-letnia kobieta. Tragiczny wypadek pod Warszawą
Na warszawskim zjeździe z trasy Salomea–Wolica, prowadzącym w kierunku Alei 4 Czerwca 1989 roku, doszło do tragicznego wypadku. Wszystko wydarzyło się w nocy, około godziny 3:13. Samochód osobowy marki KIA, którym podróżował 20-letni kierowca i jego pasażerka, wypadł z drogi na łuku, uderzył w barierę i dachował.
Według wstępnych ustaleń policji młody kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Auto najpierw otarło się o krawężnik, potem uderzyło w barierę energochłonną i przewróciło się na dach. Siła uderzenia była ogromna. 41-letnia kobieta, która siedziała w aucie jako pasażerka, zginęła na miejscu. Kierowca wyszedł z wypadku bez obrażeń.
Na miejscu błyskawicznie pojawiły się wszystkie służby ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli teren i odcięli zasilanie pojazdu, a ratownicy medyczni przystąpili do reanimacji. Mimo prób nie byli w stanie uratować życia kobiety. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady.
Ulica prowadząca w kierunku Alei 4 Czerwca 1989 roku przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Służby zakończyły działania dopiero nad ranem, po czym przywrócono ruch.
Funkcjonariusze ustalają teraz wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku – w tym prędkość pojazdu i możliwe przyczyny utraty panowania nad kierownicą. Nieoficjalnie mówi się, że droga w tym miejscu mogła być śliska.
