Nie żyje 57-latka. Toyota uderzyła w drzewo i dachowała w polu kukurydzy

4 września 2026 15:44 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło 4 września około godz. 6:00 w miejscowości Kozłowo. Jak przekazała Policja, 57-letnia kobieta kierująca Toyotą z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechała z jezdni na prostym odcinku drogi i uderzyła w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że samochód dachował i zatrzymał się w pobliskim polu kukurydzy.

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Fot. KPP Płońsk.

Policja ustala przyczyny tragedii

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, policjantów, zastępy straży pożarnej oraz pogotowie. Mimo podjętych działań życia kobiety nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon 57-latki na miejscu zdarzenia.

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Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że samochodem kierowała 57-letnia mieszkanka gminy Gzy. Kobieta poruszała się Toyotą, kiedy na prostym odcinku drogi zjechała poza jezdnię. Następnie auto uderzyło w drzewo i dachowało w polu kukurydzy.

Na tym etapie nie wiadomo, dlaczego kierująca straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z drogi. Dokładne okoliczności wypadku mają zostać wyjaśnione w toku dalszych czynności.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację potrzebną do dalszego postępowania. To właśnie analiza materiału z miejsca zdarzenia ma pomóc ustalić, co doprowadziło do tragedii.

Fot. KPP Płońsk.

Służby apelują o szczególną ostrożność rano

Po wypadku funkcjonariusze ponownie zaapelowali do kierowców o ostrożność, szczególnie podczas porannych przejazdów. Policja zwraca uwagę, że o tej porze warunki na drodze mogą być zdradliwe i szybko się zmieniać.

Funkcjonariusze przypominają, aby dostosować prędkość do warunków na jezdni, zachować koncentrację i nie przeceniać swoich możliwości. Szczególną uwagę trzeba zachować właśnie wcześnie rano, kiedy widoczność i przyczepność mogą być gorsze niż w ciągu dnia.

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Policja podkreśla, że nawet na prostym odcinku drogi chwila nieuwagi albo zbyt duża prędkość może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. W przypadku wypadku w Kozłowie szczegółowe przyczyny nie są jeszcze znane i będą przedmiotem dalszego postępowania.

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