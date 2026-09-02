Nie żyje 16 osób, a 313 jest rannych. Stołeczna policja podaje tragiczne dane
941 pijanych kierowców wyeliminowali z ruchu policjanci garnizonu stołecznego podczas wakacji 2026. Komenda Stołeczna Policji podała pełny bilans letnich działań: ponad 69 tys. kontroli drogowych, ponad 103 tys. badań trzeźwości, 283 wypadki, 16 zabitych i 313 rannych. Dane obejmują nie tylko Warszawę, ale również 9 okolicznych powiatów znajdujących się pod nadzorem KSP.
Skala kontroli była ogromna, ale liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców pokazuje, że problem wciąż jest daleki od rozwiązania. Policjanci sprawdzali prędkość, stan trzeźwości, sposób przewożenia pasażerów oraz zachowania kierowców wobec pieszych, rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu. W całym kraju wakacyjny bilans również przyniósł tysiące zatrzymań kierowców po alkoholu, choć jednocześnie liczba śmiertelnych wypadków spadła w porównaniu z 2025 rokiem.
283 wypadki, 16 zabitych i 313 rannych na drogach garnizonu stołecznego
Komenda Stołeczna Policji podała, że podczas tegorocznych wakacji funkcjonariusze odnotowali 283 wypadki drogowe. Zginęło w nich 16 osób, a 313 zostało rannych. W tym samym czasie policjanci przeprowadzili ponad 69 tys. kontroli drogowych i ponad 103 tys. badań trzeźwości. Efektem było zatrzymanie 941 kierujących, którzy prowadzili po alkoholu.
Te dane trzeba czytać szerzej niż jako statystykę dotyczącą wyłącznie ulic Warszawy. Garnizon stołeczny obejmuje m.st. Warszawę oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. W praktyce statystyki obejmują więc zarówno ścisłe centrum stolicy i ruch na dużych arteriach miejskich, jak i trasy wylotowe, drogi ekspresowe, obwodnice oraz drogi powiatowe w całej aglomeracji.
Sama liczba badań trzeźwości pokazuje skalę działań. Ponad 103 tys. sprawdzeń oznacza, że kontrola alkoholu była jednym z podstawowych elementów wakacyjnej pracy drogówki. Policjanci wskazują, że w okresie zwiększonego ruchu sprawdzali również prędkość i sposób przewożenia pasażerów. Szczególną uwagę zwracano na sytuacje, w których zachowanie kierowcy mogło stanowić zagrożenie dla pieszych, rowerzystów i osób poruszających się hulajnogami.
W całej Polsce zatrzymano ponad 20 tys. kierowców po alkoholu
Stołeczny bilans jest częścią znacznie większego obrazu. Komenda Główna Policji podała 1 września, że podczas wakacji 2026 na polskich drogach doszło do 4691 wypadków. Zginęło w nich 321 osób, a 4275 zostało rannych. Policjanci zatrzymali w całym kraju 20 262 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu.
W porównaniu z wakacjami 2025 liczba wypadków w Polsce spadła z 4747 do 4691. Liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się z 377 do 321, czyli o ponad 17 proc. Mniej było również rannych – rok wcześniej było ich 4375, a w tym roku 4275. Spadła też liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących: policja podała 20 262 przypadki, o 433 mniej niż podczas poprzednich wakacji.
Nie zmienia to faktu, że ponad 20 tys. przypadków w skali kraju nadal oznacza bardzo dużą liczbę kierowców, którzy zdecydowali się prowadzić po alkoholu. W samym garnizonie stołecznym było ich 941. To kierowcy zatrzymani podczas kontroli, a więc dane nie pokazują wszystkich osób, które mogły w tym czasie prowadzić po alkoholu i nie zostały sprawdzone.
KGP podała również, że podczas wakacji 4275 kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Kolejnych 1750 takich przypadków ujawniono poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Policja ponownie wskazuje nadmierną prędkość jako jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń.
185 skontrolowanych autokarów. 5 nie mogło jechać dalej
Wakacyjne kontrole w Warszawie i okolicach nie dotyczyły wyłącznie samochodów osobowych. KSP sprawdziła również 185 autokarów przewożących pasażerów, w tym dzieci i młodzież jadące na wypoczynek. W 5 przypadkach pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy.
Kontrole autokarów prowadzone w sezonie wakacyjnym obejmują m.in. stan techniczny pojazdu, dokumenty, wymagane wyposażenie oraz stan trzeźwości kierowcy. Przy wyjazdach zorganizowanych grup rodzice i organizatorzy mogą również zgłaszać potrzebę przeprowadzenia kontroli autobusu przed rozpoczęciem podróży. Wakacyjny bilans pokazuje, że w kilku przypadkach taka weryfikacja zakończyła się zatrzymaniem pojazdu zamiast zgodą na dalszą trasę.
Osobnym obszarem działań były hulajnogi elektryczne i rowery. KSP podała, że liczba kontroli tych użytkowników wzrosła z 625 podczas poprzednich wakacji do 2066 w 2026 roku. Policjanci nałożyli 485 mandatów karnych, czyli o 323 więcej niż rok wcześniej, a 738 osób pouczyli. Sprawdzano m.in. sposób poruszania się po drogach i chodnikach, prędkość, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierujących.
To szczególnie widoczne w Warszawie, gdzie hulajnogi elektryczne i rowery są stałym elementem ruchu w centrum i dzielnicach mieszkaniowych. Wakacyjny wzrost liczby kontroli pokazuje, że policja coraz częściej traktuje te pojazdy tak samo jak inne elementy ruchu drogowego, a nie wyłącznie jako rekreację.
Warszawa i okolice pod jednym bilansem. KSP obejmuje 9 powiatów poza stolicą
Przy publikowaniu stołecznych statystyk łatwo popełnić błąd i przypisać wszystkie liczby wyłącznie Warszawie. Komenda Stołeczna Policji działa jednak na znacznie większym obszarze. Poza stolicą odpowiada za bezpieczeństwo w 9 powiatach otaczających Warszawę. Dlatego w liczbie 283 wypadków znajdują się zarówno zdarzenia na ulicach takich jak Puławska, Modlińska czy Grochowska, jak również wypadki na drogach w okolicach Piaseczna, Pruszkowa, Legionowa, Wołomina, Otwocka czy Nowego Dworu Mazowieckiego.
To samo dotyczy 941 nietrzeźwych kierowców. Nie jest to liczba osób zatrzymanych wyłącznie w granicach administracyjnych stolicy. Policja podała jeden bilans dla całego garnizonu stołecznego. Właśnie dlatego określenie „Warszawa i okolice” najdokładniej oddaje zasięg tych danych bez sugerowania, że wszystkie zatrzymania miały miejsce na warszawskich ulicach.
Jednocześnie stolica jest największym pojedynczym obszarem działania KSP i miejscem wyjątkowo intensywnego ruchu. W okresie wakacyjnym dochodzą do tego wyjazdy i powroty mieszkańców, ruch tranzytowy na trasach wylotowych, weekendowe podróże oraz zwiększony ruch w rejonach lotniska, dworców i dróg prowadzących poza miasto. To właśnie dlatego w wakacje policja zwiększa liczbę kontroli dotyczących prędkości, trzeźwości i stanu technicznego pojazdów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.