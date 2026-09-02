ZUS ruszył z przelewami. Na konta wpływa dodatkowe 1978,49 zł. Nie wszyscy jednak dostaną tyle samo
Wrzesień przynosi seniorom dodatkowe pieniądze. ZUS rozpoczął wypłatę czternastych emerytur, a część świadczeniobiorców już otrzymuje dodatkowy przelew. Pełna kwota świadczenia wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że właśnie tyle trafi do każdego emeryta i rencisty.
O wysokości czternastki decyduje przede wszystkim wysokość podstawowego świadczenia. W przypadku części osób dodatkowa wypłata zostanie pomniejszona, a przy odpowiednio wysokiej emeryturze nie będzie przysługiwała wcale.
Pierwsze pieniądze już trafiają do seniorów
Czternasta emerytura nie wymaga składania dodatkowego wniosku. ZUS wypłaca ją automatycznie razem z emeryturą lub rentą.
We wrześniu świadczenia wypłacane są zgodnie ze standardowymi terminami: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli termin przypada na dzień wolny, pieniądze są przekazywane odpowiednio wcześniej.
Oznacza to, że część seniorów ma dodatkowe pieniądze już na kontach, podczas gdy inni na swoją czternastkę będą musieli poczekać do kolejnego terminu wypłaty.
Kwota robi wrażenie. Jest jednak jeden warunek
Pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. To równowartość obowiązującej od marca minimalnej emerytury.
Pełnej kwoty nie otrzyma jednak każdy.
Kluczowa jest wysokość pobieranej emerytury lub renty. Osoby mieszczące się w ustawowym limicie mogą liczyć na pełne dodatkowe świadczenie. Po jego przekroczeniu zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”.
W praktyce oznacza to, że im wyższe podstawowe świadczenie, tym mniejsza będzie czternastka.
Niektórzy zobaczą znacznie mniejszą kwotę
Mechanizm jest prosty. Jeżeli emerytura lub renta przekracza próg uprawniający do pełnej czternastki, dodatkowe świadczenie zostaje pomniejszone o kwotę przekroczenia.
Dlatego dwóch seniorów, którzy otrzymują czternastą emeryturę tego samego dnia, może zobaczyć na swoich kontach zupełnie inne kwoty.
Co więcej, jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” wysokość czternastki byłaby niższa od ustawowego minimum pozwalającego na jej wypłatę, świadczenie nie zostanie wypłacone.
ZUS zrobi wszystko automatycznie
Seniorzy nie muszą odwiedzać placówek ZUS ani wypełniać specjalnych formularzy. Zakład sam ustala prawo do świadczenia, oblicza jego wysokość i przekazuje pieniądze.
To ważne szczególnie teraz, gdy wraz z rozpoczęciem wrześniowych wypłat rośnie zainteresowanie dodatkowym świadczeniem. Nie trzeba płacić żadnemu pośrednikowi ani składać płatnego „wniosku o czternastkę”.
Jeżeli ktoś otrzyma wiadomość z prośbą o podanie danych bankowych, loginu, hasła czy kliknięcie w link w celu odebrania czternastej emerytury, powinien zachować szczególną ostrożność.
Wrzesień będzie miesiącem dodatkowych wypłat
Kolejne grupy seniorów będą otrzymywać czternastki wraz ze swoimi standardowymi świadczeniami przez cały wrzesień.
Najważniejsza informacja jest więc taka: ZUS rozpoczął już wypłaty, pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto, ale ostateczna kwota zależy od wysokości emerytury lub renty.
Dla wielu gospodarstw domowych będzie to jeden z największych dodatkowych zastrzyków gotówki tej jesieni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.