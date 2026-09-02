Kierowcy mają ostatnie dni. Od 7 września w tych częściach Warszawy za parkowanie trzeba będzie płacić
Dla części warszawskich kierowców kończy się bezpłatne parkowanie. Od poniedziałku, 7 września, Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie rozszerzona o kolejne obszary stolicy. Zmiana obejmie dwie części miasta, a na jednej z nich przygotowano blisko 700 oznakowanych miejsc postojowych i dziesiątki nowych parkomatów.
Kierowca, który przyjedzie tam po weekendzie i zaparkuje tak jak dotychczas, będzie musiał pamiętać o nowych zasadach. Mieszkańcy mogą natomiast skorzystać z abonamentów pozwalających parkować na preferencyjnych warunkach.
Tutaj od poniedziałku zacznie działać płatne parkowanie
Największa zmiana dotyczy Odolan na Woli. Od 7 września obszar zostanie włączony do warszawskiej SPPN.
Skala operacji jest duża. Według danych Zarządu Dróg Miejskich nowa strefa na Odolanach obejmie 3,86 km kw. i 12 ulic o łącznej długości 7,58 km.
Dla kierowców przygotowano około 689 oznakowanych, ogólnodostępnych miejsc postojowych. Na tym obszarze znajdzie się 29 parkomatów – 11 umożliwiających płatność kartą i bilonem oraz 18 obsługujących płatności kartą.
Zmiany obejmą m.in. odcinki ulic Jana Kazimierza, Wolskiej, Ordona i Studziennej.
Ale Wola nie jest jedyna
I tutaj pojawia się druga część zmiany, o której muszą pamiętać kierowcy z prawego brzegu Warszawy.
Tego samego dnia SPPN zostanie rozszerzona również na rejon ulicy Międzynarodowej na Pradze-Południe. Chodzi o część Saskiej Kępy, która do tej pory pozostawała poza strefą.
Zmiany obejmują m.in. ulicę Międzynarodową na odcinku pomiędzy Aleją Waszyngtona a Aleją Stanów Zjednoczonych. Wraz z wprowadzeniem strefy zmieni się także organizacja ruchu w części tego obszaru.
Oznacza to, że od poniedziałku kierowcy przyjeżdżający zarówno na Odolany, jak i w nową część strefy na Pradze-Południe będą musieli zwracać uwagę na oznakowanie i pamiętać o opłaceniu postoju.
Mieszkańcy mogą uniknąć każdorazowego płacenia
Inne zasady przewidziano dla osób mieszkających na terenach włączanych do SPPN.
Już od 7 sierpnia mieszkańcy Odolan i rejonu ulicy Międzynarodowej mogą występować o abonament mieszkańca. Pozwala on parkować na określonym obszarze bez konieczności każdorazowego wnoszenia opłaty godzinowej.
Dostępne są abonamenty rejonowe i obszarowe. Trzeba jednak spełnić wymagane warunki – samo mieszkanie w pobliżu nowej strefy nie oznacza automatycznego uzyskania uprawnienia.
Zmiana zacznie obowiązywać zaraz po weekendzie
Data jest szczególnie ważna, bo nowe zasady wejdą w życie w poniedziałek, 7 września.
Kto w piątek zostawi samochód w miejscu, w którym dotychczas można było parkować bez opłat, po weekendzie znajdzie się już na obszarze funkcjonującej SPPN, o ile dane miejsce zostało objęte strefą.
ZDM tłumaczy, że rozszerzenie strefy ma przede wszystkim zwiększyć rotację samochodów oraz poprawić dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców.
Dla kierowców najważniejszy jest jednak praktyczny skutek: od 7 września mapa płatnego parkowania w Warszawie ponownie się powiększy. Tym razem zmiany obejmą Odolany na Woli oraz rejon ulicy Międzynarodowej na Pradze-Południe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.