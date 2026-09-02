Netto odpala wielką akcję od czwartku. Ceny zaczynają się od 9 zł, a przy tych koszach może zrobić się tłoczno
Netto przygotowało na początek września ofertę, która może zainteresować nie tylko zawodowych fachowców. Od czwartku, 3 września, do sprzedaży trafią narzędzia i elektronarzędzia przeznaczone do prac w domu, garażu, warsztacie czy na działce. Najtańsze produkty mają kosztować zaledwie 9 zł, a również bardziej zaawansowany sprzęt ma być dostępny za kwoty poniżej 100 zł.
Dla części klientów będzie to po prostu okazja do uzupełnienia skrzynki z narzędziami. Inni mogą jednak ruszyć do sklepów po coś znacznie większego. W nowej ofercie pojawią się urządzenia, za które według zapowiedzi nie trzeba będzie zapłacić nawet 90 zł.
Wszystko zaczyna się od 9 zł
Najniższy próg cenowy nowej akcji Netto robi wrażenie. Wybrane narzędzia mają być dostępne już od 9 zł.
To właśnie niewielkie akcesoria i podstawowe narzędzia mogą być interesujące dla osób, które nie chcą kupować drogich zestawów, a potrzebują pojedynczych elementów do drobnych napraw.
Początek września jest przy tym okresem, kiedy wiele osób wraca do odkładanych przez lato remontów i prac wokół domu. Sieć trafia więc z akcją w dobry moment.
Największa niespodzianka czeka jednak dalej
Znacznie ciekawiej robi się przy elektronarzędziach.
W ramach oferty mają pojawić się urządzenia w cenach nieprzekraczających 89 zł. Oznacza to, że za mniej niż 100 zł będzie można znaleźć sprzęt przeznaczony do bardziej wymagających prac.
I właśnie ta część oferty może przyciągnąć do Netto osoby, które zazwyczaj po podobne produkty jeżdżą do marketów budowlanych.
Przy zakupie warto jednak sprawdzić nie tylko cenę. W przypadku elektronarzędzi istotne są także moc i parametry konkretnego urządzenia, sposób zasilania, wyposażenie zestawu oraz warunki gwarancji.
Netto chce przyciągnąć zupełnie inną grupę klientów
To ciekawy ruch sieci, ponieważ klienci dyskontów przyzwyczaili się już do okresowych ofert odzieży, wyposażenia kuchni czy produktów do ogrodu. Elektronarzędzia za kilkadziesiąt złotych mogą jednak sprowadzić do sklepów również majsterkowiczów.
Dla kogoś, kto potrzebuje sprzętu tylko kilka razy w roku, możliwość kupienia urządzenia za mniej niż 90 zł może być kuszącą alternatywą dla znacznie droższych modeli.
Nie oznacza to oczywiście, że tani sprzęt będzie odpowiednikiem profesjonalnych elektronarzędzi przeznaczonych do wielogodzinnej, intensywnej pracy. Przed zakupem trzeba dobrać urządzenie do własnych potrzeb.
Łowcy okazji powinni zapamiętać jedną datę
Nowa oferta ma wystartować w czwartek, 3 września. W przypadku ofert przemysłowych dostępność poszczególnych produktów może różnić się pomiędzy sklepami, a sprzedaż najatrakcyjniejszych pozycji może zakończyć się wraz z wyczerpaniem zapasów.
Dlatego osoby zainteresowane konkretnym urządzeniem powinny dokładnie sprawdzić aktualną gazetkę i warunki promocji przed wyjazdem do sklepu.
Jedno jest pewne: tym razem Netto nie próbuje przyciągnąć klientów wyłącznie promocją na masło czy kawę. Od czwartku do sklepów mogą ruszyć majsterkowicze, bo najtańsze narzędzia mają kosztować od 9 zł, a za część elektronarzędzi trzeba będzie zapłacić mniej niż 90 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.