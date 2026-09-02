Aldi odpala wielką promocję. Jeden produkt dostaniesz za darmo, a przy innej półce cena spada poniżej 3 zł
Aldi wchodzi w czwartek z kolejną mocną ofertą. Od 3 września klienci będą mogli skorzystać z promocji obejmujących popularne produkty spożywcze. Wśród nich znalazła się akcja 1+1 gratis, ale prawdziwą uwagę może przyciągnąć cena jednego z podstawowych produktów. Spada ona do zaledwie 2,99 zł.
Nowa oferta może zainteresować szczególnie osoby, które robią większe zakupy dla całej rodziny. W promocjach znalazły się zarówno słodycze, jak i nabiał oraz produkty mięsne.
Bierzesz dwa, za jeden nie płacisz
Jedna z najmocniejszych promocji dotyczy produktu, który od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych słodkich przekąsek w Polsce.
Chodzi o Delicje, które Aldi obejmuje akcją 1+1 gratis.
Mechanizm promocji jest prosty: po spełnieniu warunków oferty klient kupuje dwa produkty, ale płaci tylko za jeden. Przy dwóch opakowaniach w tej samej cenie oznacza to w praktyce oszczędność odpowiadającą połowie ich standardowej łącznej wartości.
Dla osób, które i tak planowały zakup słodyczy, może być to dobry moment na zrobienie niewielkiego zapasu.
Jeszcze większa niespodzianka czeka przy lodówkach
To jednak inna cena może sprawić, że klienci zatrzymają się przy sklepowej półce na dłużej.
Masło Mlekovita będzie można kupić za 2,99 zł za kostkę przy spełnieniu warunków promocji.
Tak niska cena podstawowego produktu może wzbudzić spore zainteresowanie, szczególnie że masło można przechowywać dłużej, a wiele osób wykorzystuje duże promocje do zakupu kilku opakowań jednocześnie.
W tym przypadku znaczenie mają jednak zasady akcji. Promocyjna cena ma obowiązywać przy zakupie czterech sztuk, dlatego nie należy zakładać, że pojedyncza kostka również będzie kosztowała 2,99 zł.
Cztery opakowania w promocyjnej cenie to łącznie 11,96 zł.
Aldi mocno przecenia także wędliny
Na słodyczach i nabiale oferta się nie kończy. W nowej promocji znalazła się również szynka konserwowa w cenie 3,99 zł.
Dzięki temu promocja obejmuje kilka zupełnie różnych kategorii produktów. Klienci mogą jednocześnie skorzystać z okazji na słodycze, zrobić zapas masła oraz kupić taniej produkty na śniadanie czy kolację.
Promocje ruszają od czwartku
Nowa oferta Aldi zaczyna obowiązywać 3 września. Przy najbardziej atrakcyjnych cenach warto jednak dokładnie sprawdzić warunki widoczne w gazetce i na sklepowych cenówkach.
Akcje typu 1+1 gratis oraz wyjątkowo niskie ceny często mają określone limity, wymagają zakupu konkretnej liczby opakowań albo dotyczą wybranych wariantów produktu.
Dlatego największy napis na cenówce nie zawsze mówi wszystko. W tym przypadku warto zapamiętać przede wszystkim dwie rzeczy: w jednej z promocji Aldi oddaje drugi produkt gratis, a cena masła po spełnieniu warunków spada do 2,99 zł za kostkę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.