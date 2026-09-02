Lidl odpala kolejną petardę. Masło za 1,49 zł, mleko za 0,99 zł. Takich cen dawno nie było
Lidl nie zwalnia z promocjami. Od czwartku, 3 września, klienci będą mogli skorzystać z kolejnych bardzo mocnych obniżek na podstawowe produkty spożywcze. Największą uwagę przyciągają dwie ceny: 1,49 zł za masło oraz 0,99 zł za litr mleka. Do tego dochodzą przeceny mięsa, wędlin, owoców i innych produktów. Oferta ma obowiązywać od 3 września, a część promocji tylko przez kilka dni.
Co ciekawe, promocja na mleko jest jeszcze mocniejsza od tej obowiązującej obecnie. 2 września litr mleka UHT Mlekovita Łączka 3,2 proc. można kupić za 1,49 zł przy zakupie sześciu opakowań. Od czwartku promocyjna cena spada do 99 groszy.
Masło za 1,49 zł. To może być jeden z hitów czwartku
Drugim produktem, przy którym warto zatrzymać się na dłużej, jest masło.
W nowej ofercie Lidla pojawia się Masło ekstra z Polskiej Mleczarni Mlekovita 82 proc. w cenie 1,49 zł. Dostępne zestawienia aktualnych gazetek wskazują, że promocja obowiązuje od 3 do 5 września.
To cena, która może przyciągnąć do sklepów osoby robiące większe zakupy. Masło jest produktem, który można przechowywać dłużej, a część klientów przy dużych przecenach kupuje od razu kilka opakowań.
Przed włożeniem większej liczby kostek do koszyka trzeba jednak koniecznie sprawdzić szczegółowe warunki promocji w aplikacji i gazetce – zwłaszcza wymagany sposób zakupu, ewentualny kupon oraz limit produktów.
Mleko za mniej niż złotówkę
Jeszcze bardziej rzuca się w oczy cena mleka.
Mleko UHT Łączka Mlekovita 3,2 proc. pojawia się w nowej ofercie za 0,99 zł. Aktualne zestawienie gazetki wskazuje tę cenę dla oferty rozpoczynającej się 3 września.
Dla rodziny regularnie kupującej mleko różnica może być zauważalna. Sześć litrów po 0,99 zł kosztuje 5,94 zł, a dwanaście – 11,88 zł.
I właśnie takie produkty zazwyczaj najmocniej przyciągają uwagę klientów. Nie jest to egzotyczny artykuł kupowany raz na kilka miesięcy, lecz podstawowy produkt obecny w wielu polskich kuchniach.
Lidl przecenia również mięso i owoce
Masło i mleko nie są jedynymi produktami, które znalazły się w nowej ofercie.
W gazetce widoczna jest również łopatka wieprzowa marki Rzeźnik za 7,99 zł, a banany luzem pojawiają się w cenie 2,99 zł.
Oznacza to, że czwartkowa wizyta w Lidlu może być okazją nie tylko do uzupełnienia zapasu nabiału, ale również zrobienia większych zakupów spożywczych.
W czwartek warto dokładnie sprawdzać cenówki
Przy tak mocnych promocjach najważniejsze są szczegóły. Cena widoczna dużą czcionką może być uzależniona od zakupu określonej liczby sztuk, użycia Lidl Plus, aktywowania kuponu albo przestrzegania limitu.
Dlatego przed większym zakupem warto sprawdzić warunki konkretnej oferty bezpośrednio w aktualnej gazetce i aplikacji Lidl Plus.
Jedno jest pewne: 0,99 zł za mleko i 1,49 zł za masło to ceny, które zdecydowanie wyróżniają się na tle zwykłych zakupów. Jeżeli produkty pojawią się w dużej liczbie sklepów, od czwartkowego poranka właśnie przy tych półkach może być szczególnie duży ruch.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.