Biedronka szykuje mocne wejście od 3 września. Na półkach pojawią się rzeczy, których zwykle tam nie szukamy
Biedronka rozpoczyna wrzesień kolejną dużą akcją. Od czwartku, 3 września, w sklepach pojawią się nowe produkty z oferty przemysłowej. Tym razem nie chodzi o masło, kawę czy mięso. Sieć przygotowała kolekcję obejmującą kilka zupełnie różnych kategorii, a część produktów może zniknąć z półek znacznie szybciej niż kończy się akcja.
Wśród nowości znajdą się rzeczy do domu i kuchni, produkty znanej marki, ubrania i obuwie. Jest jednak również kategoria, której wielu klientów może się w dyskoncie zupełnie nie spodziewać.
Biedronka wychodzi daleko poza spożywkę
Oferta przemysłowa od dawna jest dla Biedronki sposobem na przyciągnięcie klientów produktami, po które normalnie udaliby się do zupełnie innych sklepów.
Od 3 września ponownie będzie można znaleźć artykuły przeznaczone do domu i kuchni. To właśnie tego typu okazje często przyciągają klientów nie tylko ceną, ale również ograniczoną dostępnością – poszczególne wzory czy warianty mogą być dostępne jedynie w określonej liczbie.
W nowej ofercie znalazły się również produkty marki Vileda, kojarzonej przede wszystkim z akcesoriami do sprzątania i wyposażeniem gospodarstwa domowego.
Przy tych koszach może zrobić się tłoczno
Biedronka przygotowała również odzież, obuwie i dodatki. To kategoria, która regularnie pojawia się w dyskontach i potrafi wywoływać spore zainteresowanie, zwłaszcza gdy do sprzedaży trafiają produkty sezonowe.
Początek września jest pod tym względem szczególnym momentem. Lato powoli się kończy, poranki i wieczory robią się chłodniejsze, a klienci zaczynają kompletować garderobę na jesień.
W przypadku oferty przemysłowej warto pamiętać, że dostępność konkretnych rozmiarów, kolorów i modeli może różnić się pomiędzy sklepami.
Największe zaskoczenie Biedronka przygotowała jednak gdzie indziej
Wśród produktów wchodzących do sprzedaży od 3 września pojawia się także znacznie mniej typowa dla dyskontu kategoria.
Chodzi o akcesoria survivalowe i produkty przeznaczone do wykorzystania poza domem.
To kierunek zdecydowanie odbiegający od zwykłych zakupów spożywczych. Początek września jest jednocześnie okresem, kiedy wiele osób nadal wyjeżdża na weekendy, chodzi po górach, jeździ na działki czy przygotowuje się do jesiennych wypraw.
Nowa oferta rusza już w czwartek
Nowe produkty mają pojawić się w Biedronce 3 września. W przypadku artykułów przemysłowych szczególnie istotna jest jednak formuła „do wyczerpania zapasów”.
Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie towary znikną pierwszego dnia. Jeżeli jednak ktoś poluje na konkretny model, rozmiar albo wariant, większy wybór zwykle można znaleźć na początku akcji.
Biedronka po raz kolejny pokazuje więc, że chce konkurować już nie tylko cenami żywności. Od czwartku obok codziennych zakupów klienci znajdą rzeczy do domu, produkty Vileda, ubrania i obuwie, a także znacznie bardziej nietypową kolekcję akcesoriów survivalowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.