Lidl odpala wielką promocję. Od jutra ceny polecą w dół. Przy tych półkach może zrobić się tłoczno
Lidl szykuje kolejną serię mocnych obniżek. Od czwartku, 3 września, w sklepach rusza nowa oferta, a kilka cen zdecydowanie przyciąga uwagę. Sieć przecenia produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków – nabiał, mięso, owoce i artykuły używane na co dzień.
Największe zaskoczenie czeka jednak przy półkach z podstawowymi produktami. Za jeden z nich klienci zapłacą mniej niż złotówkę, a cena innego spadnie do 1,49 zł.
Przy takich kwotach część klientów może zdecydować się na większe zakupy i uzupełnienie domowych zapasów.
Jeden z podstawowych produktów za 99 groszy
Dopiero tutaj ujawniamy pierwszy z najmocniejszych punktów nowej oferty.
Chodzi o mleko UHT Łączka Mlekovita 3,2 proc., które w promocji będzie można kupić za 0,99 zł za litr.
To cena, która szczególnie rzuca się w oczy, bo mleko należy do produktów kupowanych regularnie. Przy sześciu opakowaniach po 99 groszy rachunek wyniesie zaledwie 5,94 zł.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na szczegółowe zasady promocji, w tym wymaganą liczbę produktów, ewentualne limity oraz konieczność skorzystania z Lidl Plus.
Kolejna cena może zrobić jeszcze większe wrażenie
To nie koniec. Lidl mocno przecenia również produkt, którego ceny w ostatnich latach szczególnie uważnie obserwują konsumenci.
Masło ekstra Mlekovita 82 proc. ma kosztować w promocji zaledwie 1,49 zł.
Przy takiej cenie można spodziewać się dużego zainteresowania. Masło nadaje się do dłuższego przechowywania, dlatego przy dużych obniżkach klienci często kupują więcej niż jedno opakowanie.
Także w tym przypadku przed zakupem trzeba sprawdzić zasady akcji. Promocyjna cena może być związana z określoną liczbą produktów, aktywacją kuponu lub limitem przypisanym do konta Lidl Plus.
Mięso za 7,99 zł. To już większa akcja
Nowa oferta nie ogranicza się do dwóch produktów.
W promocji znalazła się również łopatka wieprzowa, której cena spada do 7,99 zł za kilogram. Dla osób planujących obiady na kilka dni albo przygotowujących większe porcje do zamrożenia może to być kolejna okazja do zrobienia zapasów.
Do tego dochodzą owoce. Banany mają być dostępne za 2,99 zł za kilogram.
W efekcie promocja obejmuje kilka różnych kategorii, dzięki czemu nie jest to akcja dotycząca jednego czy dwóch przecenionych artykułów.
Od jutra klienci mogą ruszyć po promocje
Nowa oferta zaczyna obowiązywać w czwartek, 3 września. W przypadku najbardziej atrakcyjnych cen znaczenie może mieć również dostępność produktów w konkretnym sklepie.
Szczególnie mleko za 0,99 zł i masło za 1,49 zł mogą przyciągnąć klientów, którzy wykorzystują duże przeceny do uzupełniania zapasów.
Warto jednak pamiętać o najważniejszej zasadzie takich akcji: przed podejściem do kasy należy sprawdzić cenówkę i warunki promocji. Niektóre obniżki mogą wymagać Lidl Plus, aktywowania kuponu, zakupu określonej liczby sztuk lub podlegać limitom.
Jedno jest pewne – od czwartku Lidl ponownie mocno walczy cenami o klientów, a największe niespodzianki ukrył przy produktach, które Polacy kupują praktycznie każdego tygodnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.