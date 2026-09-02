Zacznie się w czwartek. Kaufland odpala wielkie cięcie cen. Rabaty sięgają 58 proc., warto spojrzeć na te produkty
Kaufland wchodzi w nowy tydzień z potężną serią promocji. Od czwartku, 3 września, klienci będą mogli kupić znacznie taniej wiele podstawowych produktów spożywczych. Wśród najmocniejszych okazji znalazły się masło za 2,49 zł, ziemniaki za 0,99 zł za kilogram oraz szynka wieprzowa przeceniona o ponad połowę. W przypadku niektórych produktów rabaty sięgają nawet 58 proc.
Nowa oferta może zainteresować szczególnie osoby, które planują większe zakupy i chcą uzupełnić domowe zapasy. Przy części promocji trzeba jednak spełnić dodatkowe warunki, dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić oznaczenia przy półkach oraz zasady w Kaufland Card.
Masło za 2,49 zł. Cena spada aż o 58 proc.
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy pozycji jest masło. W nowej ofercie Kauflandu można znaleźć je w cenie 2,49 zł za opakowanie.
Sieć informuje przy tej okazji o obniżce sięgającej 58 proc. To właśnie produkty pierwszej potrzeby przy tak dużych rabatach często wywołują największe zainteresowanie klientów.
Masło można również stosunkowo długo przechowywać, dlatego część kupujących przy dużych przecenach decyduje się na zakup kilku opakowań jednocześnie.
Mięso ponad połowę taniej
Jeszcze jedna bardzo mocna obniżka dotyczy mięsa. Szynka wieprzowa bez kości została wyceniona na 7,99 zł za kilogram, podczas gdy cena prezentowana przed obniżką wynosi 17,89 zł.
Oznacza to rabat na poziomie około 55 proc.
Przy zakupie dwóch kilogramów różnica w stosunku do wskazanej ceny przed obniżką wynosi niemal 20 zł. Przy większych zakupach oszczędność może być jeszcze bardziej odczuwalna.
Ziemniaki za 99 groszy za kilogram
Kaufland mocno obniża również cenę jednego z najbardziej podstawowych produktów w polskich kuchniach.
Kilogram ziemniaków można kupić za 0,99 zł. Wcześniejsza cena prezentowana przy ofercie wynosi 1,99 zł za kilogram, co oznacza obniżkę o około połowę.
Przy pięciu kilogramach klient zapłaci 4,95 zł, a przy dziesięciu – 9,90 zł.
To właśnie tego typu promocje mogą przyciągać osoby robiące większe, rodzinne zakupy. W przeciwieństwie do okazjonalnych produktów przemysłowych chodzi bowiem o artykuły, które regularnie trafiają na stoły.
Kaufland przecenia także kawę
Na liście promocyjnych produktów znalazła się również kawa. Jacobs została objęta ofertą, w której cena spada do 23,99 zł.
W połączeniu z przecenami nabiału, mięsa i warzyw daje to możliwość zrobienia większej części codziennych zakupów w ramach jednej akcji promocyjnej.
Nowe promocje ruszają w czwartek
Najważniejsza data dla klientów to 3 września. Właśnie od czwartku zaczyna obowiązywać nowa oferta.
Przy największych obniżkach warto jednak zwracać uwagę na szczegółowe zasady. Część ofert w Kauflandzie dostępna jest wyłącznie z Kaufland Card, może obowiązywać przy zakupie określonej liczby sztuk albo mieć limit na jednego klienta.
Promocje obowiązują również do wskazanego terminu lub do wyczerpania zapasów. Przy cenach takich jak 2,49 zł za masło, 7,99 zł za kilogram szynki czy 0,99 zł za kilogram ziemniaków zainteresowanie niektórymi produktami może być duże już od pierwszych godzin obowiązywania nowej oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.