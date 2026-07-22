Nie żyje aktorka znana ze „Świata według Kiepskich”. Miała 85 lat

22 lipca 2026 15:37 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Smutna wiadomość dla miłośników polskiego teatru i telewizji. W wieku 85 lat zmarła Irena Dudzińska – aktorka związana z wieloma cenionymi scenami teatralnymi, która wystąpiła również w popularnym serialu „Świat według Kiepskich”. O jej śmierci poinformowała rodzina.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Informacja o odejściu artystki pojawiła się w mediach społecznościowych. Z przekazanego przez bliskich komunikatu wynika, że Irena Dudzińska zmarła 18 lipca 2026 roku, mając 85 lat.

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Przez lata swojej kariery była związana z wieloma renomowanymi teatrami, w tym z Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatrem Polskim w Poznaniu, Wrocławskim Teatrem Współczesnym oraz Teatrem Nowym w Poznaniu.

Szersza publiczność mogła ją poznać również dzięki epizodycznym rolom w produkcjach telewizyjnych, w tym w kultowym serialu „Świat według Kiepskich”.

Bliscy oraz osoby, które miały okazję z nią współpracować, wspominają ją jako niezwykle ciepłą i pełną pasji artystkę. Podkreślają, że była osobą, która potrafiła godzinami rozmawiać o teatrze i sztuce, zarażając innych swoim zaangażowaniem.

Rodzina przekazała również, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższych dniach. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu pożegnania zostały podane w opublikowanym nekrologu.

Śmierć Ireny Dudzińskiej to kolejna bolesna strata dla polskiego środowiska teatralnego. Artystka pozostawiła po sobie bogaty dorobek sceniczny oraz role, dzięki którym zapisała się w pamięci widzów.

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