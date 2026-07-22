Rząd szykuje zmiany w mieszkaniach komunalnych. Wyższe czynsze dla najlepiej zarabiających
Osoby mieszkające w lokalach komunalnych mogą wkrótce odczuć skutki dużej reformy przygotowywanej przez rząd. Projekt zakłada regularną weryfikację dochodów najemców, możliwość podwyższania czynszów osobom o wysokich zarobkach oraz nowe zasady dotyczące przejmowania mieszkań po zmarłych lokatorach.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje największe od kilku lat zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie mieszkań komunalnych. Celem reformy jest lepsze wykorzystanie ograniczonego zasobu lokali oraz zwiększenie ich dostępności dla osób, które rzeczywiście potrzebują wsparcia.
Regularna kontrola dochodów
Jednym z najważniejszych elementów projektu jest obowiązek okresowej weryfikacji sytuacji finansowej najemców. Gminy miałyby sprawdzać dochody i majątek mieszkańców co najmniej raz na trzy lata.
Do weryfikacji mają być wykorzystywane m.in. dokumenty finansowe, wywiady środowiskowe oraz dane z ksiąg wieczystych.
Wyższe czynsze zamiast utraty mieszkania
Projekt nie zakłada automatycznego odbierania mieszkań osobom, których sytuacja materialna znacząco się poprawiła. W takich przypadkach gmina będzie mogła przede wszystkim podnieść wysokość czynszu.
Rozwiązanie ma wyeliminować sytuacje, w których osoby osiągające bardzo wysokie dochody nadal korzystają z mieszkań komunalnych na preferencyjnych warunkach. Jak wskazywał resort, zdarzają się przypadki lokatorów zarabiających około 20 tys. zł netto miesięcznie, którzy płacą czynsz wynoszący zaledwie kilka złotych za metr kwadratowy.
Zmiany po śmierci najemcy
Nowe przepisy mają również zmienić zasady przejmowania mieszkań komunalnych po śmierci głównego najemcy.
Osoby, które wstąpią w stosunek najmu, będą zobowiązane do przedstawienia informacji o swoich dochodach i majątku. Na tej podstawie gmina zdecyduje, czy utrzymać dotychczasowe warunki najmu, podwyższyć czynsz, czy – w sytuacjach przewidzianych przepisami – wypowiedzieć umowę.
Koniec z podnajmowaniem
Projekt przewiduje także zakaz podnajmowania mieszkań komunalnych osobom trzecim. Dodatkowo gminy mają otrzymać ograniczoną możliwość ustalania zbyt niskich progów dochodowych dla osób ubiegających się o lokal komunalny.
Problemem jest mała liczba wolnych mieszkań
Eksperci zwracają uwagę, że rotacja mieszkań komunalnych w Polsce pozostaje bardzo niska i wynosi mniej niż 3 proc. rocznie. Oznacza to, że do zasobu trafia niewiele wolnych lokali, a kolejki osób oczekujących na mieszkanie pozostają długie.
Sama reforma ma poprawić gospodarowanie istniejącym zasobem, jednak wielu specjalistów podkreśla, że nie rozwiąże problemu niedoboru mieszkań komunalnych. Ich zdaniem konieczne jest również zwiększenie liczby nowych inwestycji realizowanych przez samorządy.
Projekt znajduje się obecnie na etapie prac legislacyjnych. Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone, gminy zyskają znacznie większe możliwości kontrolowania sytuacji finansowej najemców i dostosowywania wysokości czynszów do ich aktualnych dochodów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.