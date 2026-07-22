Wieczorne utrudnienia przy ul. Grochowskiej. Przez kilka godzin interesanci nie zostaną obsłużeni
Osoby planujące wizytę w VII Oddziale Terenowym przy ul. Grochowskiej 316/320 w Warszawie powinny zwrócić uwagę na ważny komunikat. W piątek, 24 lipca, z powodu prac technicznych placówka będzie przez kilka godzin niedostępna dla interesantów.
Utrudnienia wystąpią w godzinach od 19:00 do 23:00. W tym czasie obsługa klientów w siedzibie VII Oddziału Terenowego przy ul. Grochowskiej 316/320 nie będzie możliwa.
Oznacza to, że nie będzie można załatwić spraw wymagających osobistej wizyty, w tym m.in. rozliczyć wezwania.
Osoby, które będą musiały załatwić pilną sprawę w czasie wyłączenia placówki, mogą skorzystać z usług pozostałych Oddziałów Terenowych. Ich adresy dostępne są na stronie internetowej właściwej instytucji.
Jeśli planowaliście wizytę przy ul. Grochowskiej w piątkowy wieczór, warto przełożyć ją na inną godzinę lub skorzystać z innego oddziału, aby uniknąć niepotrzebnej podróży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.