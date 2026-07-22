Facebook ma problemy. Tysiące zgłoszeń od użytkowników, pojawiają się trudności z logowaniem
W środowe popołudnie użytkownicy z wielu krajów zaczęli zgłaszać problemy z działaniem Facebooka. Według serwisu monitorującego awarie internetowych usług liczba zgłoszeń gwałtownie wzrosła. Najczęściej dotyczą one logowania, aplikacji mobilnej oraz strony internetowej.
Z danych publikowanych przez serwis DownDetector wynika, że około godziny 14:08 nastąpił wyraźny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących Facebooka. W krótkim czasie odnotowano ponad 2300 zgłoszeń, co może wskazywać na szerszą awarię platformy.
Z czym mają problem użytkownicy?
Najczęściej zgłaszane trudności dotyczą:
- logowania do serwisu – 32 proc. zgłoszeń,
- aplikacji mobilnej – 27 proc.,
- strony internetowej – 24 proc.
Pozostałe zgłoszenia dotyczą innych problemów technicznych związanych z działaniem platformy.
Użytkownicy informują o utrudnieniach
W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które informują o problemach z zalogowaniem się do swoich kont, odświeżaniem aktualności czy korzystaniem z wybranych funkcji Facebooka.
Na razie Meta, właściciel Facebooka, nie opublikowała oficjalnego komunikatu wyjaśniającego przyczynę problemów ani nie poinformowała, kiedy pełna funkcjonalność serwisu zostanie przywrócona.
Jeżeli również macie trudności z korzystaniem z Facebooka, nie oznacza to od razu problemu z Waszym urządzeniem lub łączem internetowym. Warto poczekać na usunięcie usterki i śledzić kolejne komunikaty dotyczące sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.