Facebook ma problemy. Tysiące zgłoszeń od użytkowników, pojawiają się trudności z logowaniem

22 lipca 2026 15:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W środowe popołudnie użytkownicy z wielu krajów zaczęli zgłaszać problemy z działaniem Facebooka. Według serwisu monitorującego awarie internetowych usług liczba zgłoszeń gwałtownie wzrosła. Najczęściej dotyczą one logowania, aplikacji mobilnej oraz strony internetowej.

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Fot. Pixabay

Z danych publikowanych przez serwis DownDetector wynika, że około godziny 14:08 nastąpił wyraźny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących Facebooka. W krótkim czasie odnotowano ponad 2300 zgłoszeń, co może wskazywać na szerszą awarię platformy.

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Najczęściej zgłaszane trudności dotyczą:

  • logowania do serwisu – 32 proc. zgłoszeń,
  • aplikacji mobilnej – 27 proc.,
  • strony internetowej – 24 proc.

Pozostałe zgłoszenia dotyczą innych problemów technicznych związanych z działaniem platformy.

Użytkownicy informują o utrudnieniach

W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które informują o problemach z zalogowaniem się do swoich kont, odświeżaniem aktualności czy korzystaniem z wybranych funkcji Facebooka.

Na razie Meta, właściciel Facebooka, nie opublikowała oficjalnego komunikatu wyjaśniającego przyczynę problemów ani nie poinformowała, kiedy pełna funkcjonalność serwisu zostanie przywrócona.

Jeżeli również macie trudności z korzystaniem z Facebooka, nie oznacza to od razu problemu z Waszym urządzeniem lub łączem internetowym. Warto poczekać na usunięcie usterki i śledzić kolejne komunikaty dotyczące sytuacji.

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