Nie żyje jedna osoba. Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym
Śmiertelny wypadek na DK60 pod Ciechanowem. Zginął kierowca Forda, kierowcy ciężarówki udzielona została pomoc medyczna i trafił do szpitala.
Do tragicznego wypadku doszło w sobotę wieczorem na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Dukt w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim. Około godz. 20.30 zderzył się tam samochód ciężarowy marki Mercedes z osobowym Fordem.
Jak podaje Policja Mazowsze, kierujący Fordem poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Kierowcy Mercedesa udzielana została pomoc medyczna i trafił do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, prowadzone były czynności procesowe. Policja prowadziła czynności pod nadzorem prokuratora. Droga była zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy.
