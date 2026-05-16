Nie żyje jedna osoba. Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym

17 maja 2026 00:57 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Śmiertelny wypadek na DK60 pod Ciechanowem. Zginął kierowca Forda, kierowcy ciężarówki udzielona została pomoc medyczna i trafił do szpitala.

Fot. Mazowiecka Policja

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę wieczorem na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Dukt w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim. Około godz. 20.30 zderzył się tam samochód ciężarowy marki Mercedes z osobowym Fordem.

Jak podaje Policja Mazowsze, kierujący Fordem poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Kierowcy Mercedesa udzielana została pomoc medyczna i trafił do szpitala. Na miejscu działały służby ratunkowe, prowadzone były czynności procesowe. Policja prowadziła czynności pod nadzorem prokuratora. Droga była zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy.

