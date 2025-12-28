Nie żyje legenda kina i absolutna ikona filmu. Brigitte Bardot zmarła w wieku 91 lat
W wieku 91 lat zmarła Brigitte Bardot, francuska aktorka, która w latach 50. i 60. XX wieku stała się ikoną światowego kina, symbolem kobiecej siły i emancypacji. Informację o śmierci gwiazdy przekazała 28 grudnia 2025 roku jej fundacja.
Fundacja potwierdza śmierć legendy kina
„Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem informuje o śmierci swojej założycielki i prezeski, Madame Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić prestiżową karierę, aby poświęcić swoje życie i energię dobrostanowi zwierząt i swojej fundacji” – czytamy w oświadczeniu przesłanym do Agence France-Presse.
Przedstawiciele organizacji nie podali szczegółów dotyczących daty, miejsca ani bezpośredniej przyczyny zgonu. Według niektórych źródeł aktorka zmarła w Tulonie, niedaleko Saint-Tropez, gdzie mieszkała od lat 70.
Od baletnicy do ikony kina
Brigitte Anne Marie Bardot urodziła się 28 września 1934 roku w Paryżu. Początkowo marzyła o karierze baletnicy, jednak los skierował ją w stronę kina. W 1952 roku, mając zaledwie 18 lat, zadebiutowała na ekranie po tym, jak zwrócił na nią uwagę reżyser Marc Allegret – zauważył ją na okładce magazynu „Elle”.
Prawdziwy przełom nastąpił cztery lata później. Film „I Bóg stworzył kobietę” w reżyserii Rogera Vadima (jej pierwszego męża) wywołał skandal obyczajowy ze względu na odważne, jak na tamte czasy, sceny. Jednocześnie wyniósł Bardot na szczyty międzynarodowej sławy, czyniąc z niej symbol piękna i nowoczesnej kobiecości.
W ciągu dwóch dekad Brigitte Bardot wystąpiła w ponad 50 filmach, współpracując z największymi gwiazdami tamtej epoki – od Alaina Delona i Jeana Gabina po Seana Connery’ego. Grała u twórców europejskiej nowej fali, w tym u Jean-Luca Godarda.
Do najbardziej pamiętnych ról należą kreacje w filmach: „W razie nieszczęścia”, „Paryżanka”, „Babette idzie na wojnę” oraz „Prawda” Henri-Georges’a Clouzota, który przyciągnął do kin sześć milionów widzów.
Równolegle rozwijała karierę muzyczną, nagrywając piosenki, które do dziś uchodzą za klasykę francuskiej popkultury. Współpracowała m.in. z legendarnym Serge Gainsbourg.
Pomimo ogromnego sukcesu Bardot wielokrotnie mówiła, że kino „zabrało jej młodość i spokój”. W 1973 roku, mając zaledwie 39 lat, podjęła szokującą decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej.
„Wiedziałam, że moja kariera opiera się tylko na wyglądzie, więc postanowiłam odejść z kina tak, jak zawsze odchodziłam od mężczyzn – zanim oni zdążyli odejść ode mnie” – mówiła w późniejszych wywiadach.
Drugie życie – walka o prawa zwierząt
Po odejściu z ekranów Bardot na stałe przeniosła się do Saint-Tropez na Lazurowym Wybrzeżu i całkowicie poświęciła się ochronie zwierząt. Już od 1962 roku angażowała się w kampanie przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt, organizowała zbiórki dla porzuconych psów i protestowała przeciwko polowaniom na foki.
W 1986 roku założyła Fundację Brigitte Bardot, która do dziś działa na rzecz ochrony praw zwierząt, promując adopcje i walcząc z porzucaniem zwierząt oraz polowaniami. W 2025 roku wydała ilustrowaną książkę dla dzieci „Noonoah, the Little White Seal” i nadal aktywnie krytykowała noszenie futer.
Ostatnie miesiące i problemy zdrowotne
Ostatnie lata życia Bardot upłynęły pod znakiem poważnych problemów zdrowotnych. Głównym wyzwaniem stały się trudności z oddychaniem, które nasilały się podczas upałów. W lipcu 2023 roku podczas fali gorąca służby medyczne interweniowały w jej domu – podano jej tlen.
Badania lekarskie ujawniły również niedokrwistość, co znacząco wpływało na ogólną kondycję aktorki. Jesienią 2025 roku spędziła prawie trzy tygodnie w prywatnym szpitalu Saint-Jean w Tulonie. W listopadzie przeszła operację związaną z „poważną chorobą”, której szczegółów nie ujawniono publicznie.
Śmierć Brigitte Bardot to koniec pewnej epoki w historii kina. Była ostatnią żyjącą ikoną złotej ery francuskiej kinematografii, która zmieniła sposób postrzegania kobiet na ekranie. Jej filmy pozostają dostępne i wciąż są punktem odniesienia dla współczesnych twórców.
Fundacja jej imienia kontynuuje działalność na rzecz ochrony zwierząt – organizacja prowadzi schroniska, kampanie edukacyjne i walkę z okrucieństwem wobec zwierząt w całej Europie.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.