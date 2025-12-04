Nie żyje Leszek Gierszewski, jeden z najbogatszych Polaków, założyciel ogromnej firmy

4 grudnia 2025 16:50 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Drutex poinformował o śmierci swojego wieloletniego prezesa i założyciela, Leszka Gierszewskiego. Przedsiębiorca odszedł 4 grudnia 2025, zostawiając po sobie firmę, którą budował przez dekady, oraz wizję, która do dziś definiuje standardy w branży stolarki okiennej. W komunikacie podkreślono, że był to człowiek, dla którego rozwój firmy i jej pracowników stanowił życiową misję.

Fot. Warszawa w Pigułce

Gierszewski miał 75 lat. Pochodził z Bytowa na Pomorzu, gdzie się urodził i wychował. W 2020 r. władze miasta nadały mu tytuł honorowego obywatela w uznaniu za wkład w rozwój regionu. Przez lata należał do grona najbogatszych Polaków. Jak podaje „Forbes”, w najnowszym rankingu zajmował 22. miejsce z majątkiem przekraczającym 3 mld zł.

Zanim zajął się biznesem, pracował jako zawodowy wojskowy. Był także wykładowcą obrony cywilnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W 1985 r. zdecydował się założyć firmę Drutex, która zaczynała jako niewielkie przedsiębiorstwo. Z czasem rozrosła się do rangi jednego z największych producentów okien i drzwi w Europie. Dziś marka jest silnie obecna na polskim rynku, a swoje produkty sprzedaje również za granicę – do ponad 40 krajów.

Śmierć Leszka Gierszewskiego to trudny moment dla rodziny, pracowników i całej branży. W Drutexie podkreślają, że pozostawiona przez niego wizja wciąż wyznacza kierunek rozwoju firmy.

