Nie żyje Peter Greene. Aktor znany z „Pulp Fiction” miał 60 lat

13 grudnia 2025 18:19 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Zmarł Peter Greene, amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Informację o jego śmierci potwierdziły zagraniczne media branżowe oraz środowisko filmowe. Aktor miał 60 lat. W pamięci widzów zapisał się przede wszystkim rolą Zeda w kultowym filmie „Pulp Fiction” w reżyserii Quentina Tarantino.

fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Kim był Peter Greene

Peter Greene urodził się 8 października 1965 roku w Montclair w stanie New Jersey. Karierę aktorską rozpoczął na początku lat 90., szybko zwracając na siebie uwagę charakterystycznym wizerunkiem i intensywnym stylem gry. Często obsadzany był w rolach mrocznych, niejednoznacznych bohaterów drugiego planu.

Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Zeda w „Pulp Fiction” z 1994 roku. Choć była to rola epizodyczna, zapisała się na stałe w historii kina i stała się jedną z najbardziej zapamiętanych postaci filmu.

Zobacz również:

Najważniejsze role filmowe

Po sukcesie „Pulp Fiction” Greene regularnie pojawiał się w produkcjach kinowych i telewizyjnych. Wystąpił między innymi w filmach:

  • „Maska” z Jimem Carreyem,

  • „Podejrzani” w reżyserii Bryana Singera,

  • „Dzień próby”,

  • „Blue Streak”,

  • „Permanent Midnight”.

Choć rzadko grał role pierwszoplanowe, był ceniony za wyraziste kreacje i umiejętność budowania napięcia w krótkich scenach.

Kariera i trudniejsze momenty

Kariera Petera Greene’a nie przebiegała bez problemów. Aktor zmagał się w przeszłości z uzależnieniami, co miało wpływ na tempo jego pracy i liczbę ról w kolejnych latach. Mimo tego pozostawał aktywny zawodowo, występując w filmach niezależnych oraz produkcjach telewizyjnych.

W środowisku filmowym był postrzegany jako aktor charakterystyczny, który potrafił nadać wyrazistość nawet niewielkim rolom. Wielu reżyserów i aktorów wspomina go jako osobę intensywną, ale zaangażowaną w swoją pracę.

Co wiadomo o okolicznościach śmierci

Na moment publikacji artykułu nie podano oficjalnej przyczyny śmierci aktora. Rodzina oraz bliscy proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Informacje o dacie i miejscu uroczystości pożegnalnych nie zostały jeszcze przekazane do publicznej wiadomości.

Co to oznacza dla widzów

Dla wielu widzów Peter Greene pozostanie symbolem kina lat 90. i jedną z charakterystycznych twarzy filmów, które do dziś mają status kultowych. Jego role, choć często drugoplanowe, były wyraziste i zapamiętywane na lata.

Odejście aktora przypomina także, jak wielu artystów tamtej dekady mierzyło się nie tylko z sukcesem, ale i z osobistymi problemami, które wpływały na ich życie i karierę.

Peter Greene, aktor znany z „Pulp Fiction”, „Maski” i „Podejrzanych”, zmarł w wieku 60 lat. Był jedną z charakterystycznych postaci amerykańskiego kina lat 90., cenioną za intensywne role drugoplanowe. Jego dorobek filmowy pozostanie ważną częścią historii współczesnego kina.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl