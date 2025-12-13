Nie żyje Peter Greene. Aktor znany z „Pulp Fiction” miał 60 lat
Zmarł Peter Greene, amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Informację o jego śmierci potwierdziły zagraniczne media branżowe oraz środowisko filmowe. Aktor miał 60 lat. W pamięci widzów zapisał się przede wszystkim rolą Zeda w kultowym filmie „Pulp Fiction” w reżyserii Quentina Tarantino.
Kim był Peter Greene
Peter Greene urodził się 8 października 1965 roku w Montclair w stanie New Jersey. Karierę aktorską rozpoczął na początku lat 90., szybko zwracając na siebie uwagę charakterystycznym wizerunkiem i intensywnym stylem gry. Często obsadzany był w rolach mrocznych, niejednoznacznych bohaterów drugiego planu.
Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Zeda w „Pulp Fiction” z 1994 roku. Choć była to rola epizodyczna, zapisała się na stałe w historii kina i stała się jedną z najbardziej zapamiętanych postaci filmu.
Najważniejsze role filmowe
Po sukcesie „Pulp Fiction” Greene regularnie pojawiał się w produkcjach kinowych i telewizyjnych. Wystąpił między innymi w filmach:
-
„Maska” z Jimem Carreyem,
-
„Podejrzani” w reżyserii Bryana Singera,
-
„Dzień próby”,
-
„Blue Streak”,
-
„Permanent Midnight”.
Choć rzadko grał role pierwszoplanowe, był ceniony za wyraziste kreacje i umiejętność budowania napięcia w krótkich scenach.
Kariera i trudniejsze momenty
Kariera Petera Greene’a nie przebiegała bez problemów. Aktor zmagał się w przeszłości z uzależnieniami, co miało wpływ na tempo jego pracy i liczbę ról w kolejnych latach. Mimo tego pozostawał aktywny zawodowo, występując w filmach niezależnych oraz produkcjach telewizyjnych.
W środowisku filmowym był postrzegany jako aktor charakterystyczny, który potrafił nadać wyrazistość nawet niewielkim rolom. Wielu reżyserów i aktorów wspomina go jako osobę intensywną, ale zaangażowaną w swoją pracę.
Co wiadomo o okolicznościach śmierci
Na moment publikacji artykułu nie podano oficjalnej przyczyny śmierci aktora. Rodzina oraz bliscy proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Informacje o dacie i miejscu uroczystości pożegnalnych nie zostały jeszcze przekazane do publicznej wiadomości.
Co to oznacza dla widzów
Dla wielu widzów Peter Greene pozostanie symbolem kina lat 90. i jedną z charakterystycznych twarzy filmów, które do dziś mają status kultowych. Jego role, choć często drugoplanowe, były wyraziste i zapamiętywane na lata.
Odejście aktora przypomina także, jak wielu artystów tamtej dekady mierzyło się nie tylko z sukcesem, ale i z osobistymi problemami, które wpływały na ich życie i karierę.
Peter Greene, aktor znany z „Pulp Fiction”, „Maski” i „Podejrzanych”, zmarł w wieku 60 lat. Był jedną z charakterystycznych postaci amerykańskiego kina lat 90., cenioną za intensywne role drugoplanowe. Jego dorobek filmowy pozostanie ważną częścią historii współczesnego kina.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.