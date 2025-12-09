Nie żyje pilot Su-27. Bohater poległ podczas misji bojowej na wschodzie kraju

9 grudnia 2025 16:49 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek, 8 grudnia 2025 roku, o godzinie 12:00 czasu lokalnego, w trakcie misji bojowej we wschodniej Ukrainie zginął pułkownik Jewhenij Iwanow – doświadczony nawigator 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Informację potwierdziły Siły Powietrzne Ukrainy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).

Poległ w służbie. Ukraińskie lotnictwo straciło jednego ze swoich najlepszych

Jak czytamy w oświadczeniu Sił Powietrznych Ukrainy:

„W południe, 8 grudnia 2025 roku, podczas wykonywania misji bojowej w sektorze wschodnim na pokładzie samolotu Su-27, poległ starszy nawigator 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego, podpułkownik Jewhenij Iwanow. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim pilota. Wieczna chwała Bohaterowi.”

Wraz z tą wiadomością opublikowano czarno-białe zdjęcie pilota w kokpicie, ubrane w hełm i maskę tlenową – symbol poświęcenia i odwagi.

Kim był Jewhenij Iwanow?

Pułkownik Jewhenij Iwanow należał do jednych z najbardziej doświadczonych i cenionych oficerów ukraińskiego lotnictwa. Służył jako senior navigator w jednostce operującej legendarnymi myśliwcami Su-27 – samolotami używanymi m.in. do przechwytywania, eskorty i działań ofensywnych.

Jego doświadczenie obejmowało setki godzin spędzonych w powietrzu, również podczas intensywnych operacji w trakcie rosyjskiej inwazji. Dla wielu młodszych pilotów był mentorem i wzorem niezłomności.

Symbol walki i ofiary

Śmierć podpułkownika Iwanowa to nie tylko bolesna strata dla ukraińskiego lotnictwa, ale również kolejny tragiczny symbol wojny, która trwa już ponad dwa i pół roku.

Ukraińskie siły powietrzne od początku inwazji odegrały kluczową rolę w obronie przestrzeni powietrznej kraju, wykonując setki trudnych i ryzykownych misji nad terytorium wroga.

Mimo przewagi liczebnej i technologicznej przeciwnika, ukraińscy piloci wielokrotnie udowodnili, że determinacja, strategia i poświęcenie mogą zdziałać cuda.

Co to oznacza dla świata?

Śmierć kolejnego pilota pokazuje, że wojna w Ukrainie nadal zbiera swoje tragiczne żniwo — nawet wtedy, gdy temat ten powoli znika z czołówek światowych serwisów informacyjnych.

Dla Ukraińców każda taka strata to nie tylko liczba – to twarz, imię, historia życia. To człowiek, który nie odszedł w ciszy, ale zginął walcząc o przyszłość swojego narodu.

