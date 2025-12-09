Nie żyje pilot Su-27. Bohater poległ podczas misji bojowej na wschodzie kraju
W piątek, 8 grudnia 2025 roku, o godzinie 12:00 czasu lokalnego, w trakcie misji bojowej we wschodniej Ukrainie zginął pułkownik Jewhenij Iwanow – doświadczony nawigator 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Informację potwierdziły Siły Powietrzne Ukrainy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).
At noon on December 8, 2025, while carrying out a combat mission in the eastern sector aboard a Su-27 aircraft, Senior Navigator of the 39th Tactical Aviation Brigade, Lieutenant Colonel Yevhenii Ivanov, was killed in action.
We extend our sincere condolences to the pilot’s… pic.twitter.com/t2JhUDQri6
— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) December 9, 2025
Poległ w służbie. Ukraińskie lotnictwo straciło jednego ze swoich najlepszych
Jak czytamy w oświadczeniu Sił Powietrznych Ukrainy:
„W południe, 8 grudnia 2025 roku, podczas wykonywania misji bojowej w sektorze wschodnim na pokładzie samolotu Su-27, poległ starszy nawigator 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego, podpułkownik Jewhenij Iwanow. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim pilota. Wieczna chwała Bohaterowi.”
Wraz z tą wiadomością opublikowano czarno-białe zdjęcie pilota w kokpicie, ubrane w hełm i maskę tlenową – symbol poświęcenia i odwagi.
Kim był Jewhenij Iwanow?
Pułkownik Jewhenij Iwanow należał do jednych z najbardziej doświadczonych i cenionych oficerów ukraińskiego lotnictwa. Służył jako senior navigator w jednostce operującej legendarnymi myśliwcami Su-27 – samolotami używanymi m.in. do przechwytywania, eskorty i działań ofensywnych.
Jego doświadczenie obejmowało setki godzin spędzonych w powietrzu, również podczas intensywnych operacji w trakcie rosyjskiej inwazji. Dla wielu młodszych pilotów był mentorem i wzorem niezłomności.
Symbol walki i ofiary
Śmierć podpułkownika Iwanowa to nie tylko bolesna strata dla ukraińskiego lotnictwa, ale również kolejny tragiczny symbol wojny, która trwa już ponad dwa i pół roku.
Ukraińskie siły powietrzne od początku inwazji odegrały kluczową rolę w obronie przestrzeni powietrznej kraju, wykonując setki trudnych i ryzykownych misji nad terytorium wroga.
Mimo przewagi liczebnej i technologicznej przeciwnika, ukraińscy piloci wielokrotnie udowodnili, że determinacja, strategia i poświęcenie mogą zdziałać cuda.
Co to oznacza dla świata?
Śmierć kolejnego pilota pokazuje, że wojna w Ukrainie nadal zbiera swoje tragiczne żniwo — nawet wtedy, gdy temat ten powoli znika z czołówek światowych serwisów informacyjnych.
Dla Ukraińców każda taka strata to nie tylko liczba – to twarz, imię, historia życia. To człowiek, który nie odszedł w ciszy, ale zginął walcząc o przyszłość swojego narodu.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.