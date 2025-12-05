Nie żyje prof. Ewa Pronicka. To ogromna strata dla polskiej pediatrii i Centrum Zdrowia Dziecka
Centrum Zdrowia Dziecka poinformowało o śmierci prof. Ewy Pronickiej — wybitnej pediatry i genetyczki klinicznej, która przez lata współtworzyła fundamenty polskiej diagnostyki chorób metabolicznych. Była jedną z kluczowych postaci w historii Instytutu.
Co się dokładnie zmienia
Informacja o śmierci prof. Pronickiej oznacza odejście jednej z najbardziej zasłużonych specjalistek w dziedzinie pediatrii metabolicznej. Jej praca naukowa, organizacyjna i dydaktyczna była istotnym elementem rozwoju CZD oraz polskiej medycyny dziecięcej.
Kim była prof. Ewa Pronicka
• pionierką w diagnostyce i leczeniu wrodzonych chorób metabolicznych
• mentorką wielu pokoleń lekarzy i autorytetem w środowisku pediatrycznym
• kierowała Oddziałem Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka
• działała w Komisji Bioetycznej
• w latach 2000–2003 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki w Instytucie
• miała znaczący wpływ na rozwój potencjału naukowego CZD
Instytut podkreśla, że jej wiedza i zaangażowanie pozostaną istotną częścią historii ośrodka.
Informacje o uroczystościach
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 9 grudnia 2025 roku o godzinie 12:00
w Sanktuarium Matki Bożej w Smardzewie.
Co to oznacza dla czytelnika
Odejście prof. Pronickiej to ważna informacja dla środowiska medycznego i wszystkich, którzy śledzą rozwój pediatrii w Polsce. Jej dorobek naukowy i doświadczenie przyczyniły się do powstania nowoczesnych metod diagnostyki chorób metabolicznych, z których korzystają dziś pacjenci w całym kraju.
Prof. Ewa Pronicka była jedną z najważniejszych postaci w historii Centrum Zdrowia Dziecka i polskiej pediatrii. Jej praca, autorytet i wpływ na rozwój medycyny pozostaną trwałą częścią działalności Instytutu.
