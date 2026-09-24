Nie żyje znana aktorka z „Barw szczęścia” i „Leśniczówki”. Miała zaledwie 34 lata
Nie żyje Katarzyna Zaczek: prawniczka, była reporterka, aktorka oraz radna Rady Miasta Bydgoszczy. Informację o jej śmierci potwierdziły władze miasta. Katarzyna Zaczek odeszła po długiej i ciężkiej chorobie. Miała zaledwie 34 lata.
Wiadomość o śmierci młodej samorządowczyni i aktorki poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz osoby, które znały ją z działalności publicznej i występów przed kamerą.
Katarzyna Zaczek łączyła kilka różnych zawodowych światów. Była absolwentką prawa, pracowała jako reporterka telewizyjna, zdobyła doświadczenie aktorskie, a następnie zaangażowała się w działalność samorządową.
Katarzyna Zaczek nie żyje. Miasto potwierdziło tragiczną wiadomość
Oficjalny komunikat został opublikowany 23 września 2026 roku w serwisie miasta Bydgoszczy. Samorząd przekazał, że radna zmarła po długiej i ciężkiej chorobie.
– Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia – napisano w miejskim komunikacie.
Władze nie ujawniły szczegółów dotyczących choroby. Z szacunku dla zmarłej i jej najbliższych nie należy więc spekulować na temat diagnozy ani przebiegu leczenia.
Śmierć w wieku zaledwie 34 lat wywołała ogromne poruszenie. W mediach społecznościowych pojawiają się pożegnania oraz wspomnienia osób, które spotkały Katarzynę Zaczek podczas jej działalności zawodowej i publicznej.
Widzowie mogli zobaczyć ją w popularnych produkcjach
Katarzyna Zaczek miała także doświadczenie aktorskie. Media informują o jej występach w popularnych serialach, między innymi w „Barwach szczęścia”, „Leśniczówce” oraz „Koronie królów”. Pojawiła się również w produkcjach filmowych.
Wcześniej pracowała jako reporterka w bydgoskiej telewizji. Kamera towarzyszyła jej więc na różnych etapach zawodowego życia – najpierw w pracy dziennikarskiej, a później podczas występów aktorskich.
Określanie jej wyłącznie jako aktorki nie oddaje jednak całej historii. W ostatnich latach ważną częścią jej życia stała się praca na rzecz mieszkańców Bydgoszczy.
Miała wykształcenie prawnicze i działała w samorządzie
Od 2024 roku Katarzyna Zaczek zasiadała w Radzie Miasta Bydgoszczy. Była radną IX kadencji, zaplanowanej na lata 2024–2029.
Reprezentowała okręg wyborczy nr 5, obejmujący między innymi:
- Kapuściska,
- Wyżyny,
- Łęgnowo i Łęgnowo-Wieś,
- Zimne Wody,
- Czersko Polskie,
- Glinki-Rupienicę.
Pełniła funkcję zastępczyni przewodniczącego Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Pracowała również w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Jej wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie medialne mogły być szczególnie przydatne właśnie przy rozpatrywaniu spraw mieszkańców i pracy nad lokalnym bezpieczeństwem.
Odeszła zdecydowanie za wcześnie
Katarzyna Zaczek była osobą, która w krótkim życiu zdążyła pracować w mediach, pojawić się w produkcjach telewizyjnych i filmowych oraz zdobyć mandat radnej jednego z największych polskich miast.
Jej dalszą działalność przerwała ciężka choroba. Odeszła w wieku 34 lat, w trakcie swojej pierwszej kadencji w Radzie Miasta Bydgoszczy.
Informację o śmierci potwierdził Oficjalny Serwis Bydgoszczy. Miasto złożyło kondolencje rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom zmarłej.
Katarzyna Zaczek pozostanie zapamiętana jako prawniczka, reporterka, aktorka i samorządowczyni, która chciała wykorzystywać swoje doświadczenie do pracy na rzecz innych. Miała przed sobą jeszcze wiele planów. Jej śmierć przyszła zdecydowanie za wcześnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.