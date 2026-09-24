Wielka wyprzedaż słodyczy w Lidlu. Ceny spadły nawet o 62 procent, ale zapasy szybko znikają
W Lidlu pojawiła się mocna wyprzedaż słodyczy sprzedawanych na wagę. Sprawdziliśmy ofertę w sklepie: cukierki Bounty przeceniono aż o 62 procent, a popularne słodycze o smaku dubajskim kosztują niemal o połowę mniej. Towar znajduje się w specjalnych kartonach, a promocja może obowiązywać tylko do wyczerpania zapasów.
Takie ceny mogą skusić klientów do robienia większych zapasów. Zwłaszcza że przecenione zostały słodycze znanych marek oraz produkty nawiązujące do niezwykle popularnego smaku dubajskiej czekolady.
Na sklepowych etykietach widać obniżki sięgające kilkudziesięciu procent. Nie jest to jednak typowa promocja wymagająca aktywowania kuponu w aplikacji. Produkty zostały wystawione w strefie wyprzedażowej, dlatego o zakupie może zdecydować szybkość klientów.
Cukierki Bounty przecenione o 62 procent
Największa obniżka dotyczy cukierków Bounty sprzedawanych luzem. Cena została zmniejszona do:
1,50 zł za 100 gramów
To około 15 zł za kilogram. Na etykiecie widnieje obniżka wynosząca aż 62 procent. Wcześniejsza cena wynosiła około 4,01 zł za 100 gramów, czyli ponad 40 zł za kilogram.
Oznacza to, że przy zakupie kilograma klient może zaoszczędzić około 25 zł w porównaniu z wcześniejszą ceną wskazaną na sklepowej etykiecie.
Cukierki znajdują się w otwartym kartonie i są sprzedawane na wagę. Trzeba więc samodzielnie odmierzyć wybraną ilość, a następnie wydrukować etykietę z wagą i ceną.
Dubajskie słodycze niemal o połowę taniej
Druga mocna przecena obejmuje cukierki Amoretta Dubaj. Produkt został oznaczony rabatem wynoszącym 46 procent w stosunku do wcześniejszej ceny.
Po obniżce klienci płacą:
2,65 zł za 100 gramów
Kilogram kosztuje więc około 26,49 zł. Wcześniejsza cena widoczna na etykiecie wynosiła 4,99 zł za 100 gramów, czyli prawie 50 zł za kilogram.
Przy zakupie kilograma oszczędność przekracza zatem 23 zł. To szczególnie interesująca oferta dla osób, które chciały spróbować słodyczy inspirowanych popularną czekoladą dubajską, ale odstraszała je dotychczasowa cena.
Nie każdy Lidl musi mieć identyczny towar
Wyprzedaże produktów dostępnych luzem mogą mieć charakter lokalny. Asortyment, wysokość przeceny i liczba dostępnych opakowań zależą między innymi od zapasów konkretnej placówki.
Dlatego nie można zakładać, że cukierki w tej samej cenie będą dostępne we wszystkich sklepach sieci. Przed większymi zakupami warto sprawdzić oznaczenia umieszczone bezpośrednio nad produktem.
Najważniejsza jest cena znajdująca się na aktualnej etykiecie w danym sklepie. Towar wyprzedażowy może również zniknąć z półek bez wcześniejszego uprzedzenia.
Klienci mogą robić zapasy
Obniżka o 62 procent w przypadku markowych słodyczy może szybko przyciągnąć uwagę klientów. Cukierki na wagę pozwalają kupić zarówno niewielką porcję na spróbowanie, jak i większy zapas.
Przy takich promocjach warto jednak pamiętać o kilku zasadach:
- sprawdzić cenę za 100 gramów,
- zważyć produkt przed podejściem do kasy,
- upewnić się, że na opakowaniu znajduje się prawidłowa etykieta,
- sprawdzić termin przydatności i skład produktu,
- nie kupować większej ilości wyłącznie ze względu na wysokość rabatu.
W przypadku słodyczy sprzedawanych luzem trzeba również uważać na alergeny. Bounty zawiera między innymi składniki mleczne i kokos, a inne produkty mogą zawierać orzechy, sezam lub śladowe ilości pozostałych alergenów.
Oferta może zniknąć w każdej chwili
Wyprzedaże różnią się od standardowych akcji opisanych w gazetce. Zazwyczaj trwają tylko do momentu sprzedaży ostatnich dostępnych produktów.
Na zdjęciu widać, że przecenione słodycze znajdują się już w kartonach, a liczba cukierków jest ograniczona. Jeśli oferta wzbudzi większe zainteresowanie, najbardziej przecenione produkty mogą zniknąć bardzo szybko.
Największym hitem jest obecnie Bounty za 1,50 zł za 100 gramów. To właśnie ten produkt otrzymał rabat wynoszący aż 62 procent. Amoretta Dubaj kosztuje natomiast 2,65 zł za 100 gramów, czyli niemal o połowę mniej niż wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.