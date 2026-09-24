Kolejny wielki wyciek danych Polaków. Cyberatak objął dane ponad miliona osób
Polska ochrona zdrowia po raz kolejny padła ofiarą groźnego ataku cyfrowego. Jak wynika z ustaleń serwisów branżowych CyberDefence24 oraz Zaufana Trzecia Strona, doszło do masowego wycieku danych osobowych i wrażliwych informacji medycznych. Celem hakerów stała się spółka Qbusoft z Olsztyna, producent popularnego systemu gabinetowego Medyc.pl. Atak przeprowadzono przy użyciu podatności SQL Injection, zyskując nieuprawniony dostęp do zaszyfrowanej bazy danych. Za włamaniem stoi prawdopodobnie ten sam cyberprzestępca ukrywający się pod pseudonimem „fingerprint”, który wcześniej skradł dane z platformy MyDr. Szacuje się, że wyciek dotyczy setek placówek w całym kraju i może obejmować dane ponad miliona pacjentów.
Skradzione numery PESEL i dane wrażliwe. CBZC i RODO wzywają do reakcji
W ręce cyberprzestępców trafiły nie tylko imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery telefonów oraz adresy e-mail, ale również poufne historie leczenia pacjentów (w tym dane z Ośrodka Odwykowo-Psychiatrycznego w Inowrocławiu z okresu od lipca 2024 do sierpnia 2026 roku). Sprawą natychmiast zajęły się służby państwowe – kluczową rolę w prowadzeniu śledztwa pełni warszawski oddział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) przy wsparciu zespołu CSIRT Centrum e-Zdrowia.
Placówki medyczne zobowiązane są do natychmiastowego powiadamiania poszkodowanych osób na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz europejskiego rozporządzenia RODO. Naruszenie poufności dokumentacji medycznej stanowi również rażące złamanie praw pacjenta gwarantowanych przez ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2024 r. poz. 581 z późn. zm.). Posiadanie przez hakerów kompletnych danych osobowych wraz z numerem PESEL stwarza bezpośrednie ryzyko próby zaciągnięcia pożyczek lub podszywania się pod poszkodowane osoby.
Zagrożenie dla pacjentów w Warszawie. Co powinni zrobić mieszkańcy Woli, Mokotowa i Śródmieścia?
Incydent ma zasięg ogólnokrajowy i dotyczy setek prywatnych oraz publicznych przychodni ambulatoryjnych, centrów medycznych i gabinetów lekarskich, w tym wielu placówek funkcjonujących w stołecznych dzielnicach, takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów. Mieszkańcy Warszawy, którzy w ostatnich latach korzystali z poradni specjalistycznych rozliczających wizyty w systemie Medyc.pl, powinni założyć, że ich dane mogły znaleźć się w niepowołanych rękach.
Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa apelują do wszystkich pacjentów z Mokotowa, Woli czy Śródmieścia o podjęcie natychmiastowych kroków ochronnych. Najważniejszym działaniem zapobiegawczym jest niezwłoczne zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub w serwisie Gov.pl, co zablokuje możliwość wykorzystania tożsamości przez przestępców w placówkach bankowych i firmach pożyczkowych.
Jak krok po kroku zabezpieczyć się po wycieku danych medycznych
Zobacz zestaw kluczowych działań, które należy podjąć, aby ochronić swoją tożsamość przed skutkami wycieku:
- Zastrzeż swój numer PESEL bezpłatnie w aplikacji mObywatel lub portalu Gov.pl – to uniemożliwi oszustom zaciągnięcie kredytu lub wyłudzenie umowy na Twoje dane.
- Włącz alerty w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) – otrzymasz natychmiastowe powiadomienie SMS, gdy ktoś spróbuje sprawdzić Twoją historię kredytową.
- Zachowaj szczególną czujność na podejrzane wiadomości SMS i e-mail – cyberprzestępcy mogą wykorzystać skradzione dane do ataków phishingowych i prób wyłudzenia pieniędzy.
- Skontaktuj się ze swoją przychodnią na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu – upewnij się, czy placówka korzystała z oprogramowania Medyc (Qbusoft) i czy otrzymała komunikat o naruszeniu.
- Zgłaszaj wszelkie próby podszywania się pod Twoją tożsamość na policję – w przypadku wykrycia nieautoryzowanych działań niezwłocznie powiadom Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
Źródło: cyberdefence24
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.