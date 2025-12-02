Nie żyje znana influencerka. Ciało znaleziono w walizce w lesie
Historia, która wstrząsnęła Austrią i Słowenią, nabiera coraz mroczniejszych szczegółów. 31-letnia Stefanie Pieper, influencerka beauty z Grazu, zaginęła kilka dni temu. Dziś słoweńskie media potwierdzają: jej ciało zostało odnalezione w lesie w okolicach miejscowości Majsperk. Zostało ukryte w walizce.
Stefanie Pieper (31) – 🇦🇹 influencerka beauty z Grazu. Kobieta została zamordowana przez swojego byłego partnera, jej ciało znaleziono w walizce w lesie pod m. Majsperk w Słowenii. pic.twitter.com/b6bR91R7Tg
— Kto umarł? (@KtoUmarl) December 2, 2025
Według ustaleń śledczych sprawcą morderstwa jest były partner kobiety, który został zatrzymany.
Zaginięcie, które budziło niepokój od pierwszych godzin
Stefanie Pieper była znaną austriacką influencerką, współpracującą z markami kosmetycznymi i aktywną w mediach społecznościowych. Gdy przestała odpisywać znajomym i rodzinie, jej bliscy natychmiast zgłosili zaginięcie.
Ostatni raz widziano ją w towarzystwie byłego partnera. To on – jak wynika z ustaleń dziennikarzy – stał się głównym podejrzanym już na wstępnym etapie poszukiwań.
Makabryczne odkrycie w słoweńskim lesie
Ciało 31-latki odnaleziono w walizce ukrytej między drzewami w rejonie Majsperka w Słowenii. Sposób ukrycia zwłok oraz miejsce ich porzucenia wskazują, że sprawca chciał pozbyć się ich jak najdalej od miejsca zamieszkania ofiary.
Słoweńska i austriacka policja prowadzą wspólne czynności. Zatrzymany mężczyzna ma zostać przesłuchany w ramach europejskiego nakazu aresztowania.
Wstrząs wśród obserwatorów i środowiska influencerów
Śmierć Stefanie Pieper odbiła się szerokim echem nie tylko w Austrii. Kobieta prowadziła popularne kanały o tematyce beauty i lifestyle, a pod jej zdjęciami zaczęły pojawiać się setki komentarzy, w których internauci wyrażają szok i współczucie.
Wiele osób wskazuje, że tragedia pokazuje, jak często przemoc ze strony byłych partnerów bywa lekceważona lub trudna do udowodnienia, dopóki nie dochodzi do najgorszego.
Śledztwo dopiero się rozpoczyna
Śledczy badają:
-
motyw działania sprawcy,
-
okoliczności ostatniego spotkania pary,
-
sposób przewiezienia ciała do Słowenii,
-
ewentualne wcześniejsze sygnały przemocy.
Śledztwo prowadzone jest przez policję obu krajów, a prokuratura zapowiada szybkie kroki prawne wobec zatrzymanego.
Tragedia Stefanie Pieper to kolejny przypadek przemocy, który kończy się śmiercią młodej kobiety. Wstrząsnęła Austrią i Słowenią, a teraz powoduje ważne pytania o bezpieczeństwo kobiet i systemowe reakcje na zgłaszane zagrożenia.
