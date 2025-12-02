Nie żyje znana influencerka. Ciało znaleziono w walizce w lesie

2 grudnia 2025

Historia, która wstrząsnęła Austrią i Słowenią, nabiera coraz mroczniejszych szczegółów. 31-letnia Stefanie Pieper, influencerka beauty z Grazu, zaginęła kilka dni temu. Dziś słoweńskie media potwierdzają: jej ciało zostało odnalezione w lesie w okolicach miejscowości Majsperk. Zostało ukryte w walizce.

Według ustaleń śledczych sprawcą morderstwa jest były partner kobiety, który został zatrzymany.

Zaginięcie, które budziło niepokój od pierwszych godzin

Stefanie Pieper była znaną austriacką influencerką, współpracującą z markami kosmetycznymi i aktywną w mediach społecznościowych. Gdy przestała odpisywać znajomym i rodzinie, jej bliscy natychmiast zgłosili zaginięcie.

Ostatni raz widziano ją w towarzystwie byłego partnera. To on – jak wynika z ustaleń dziennikarzy – stał się głównym podejrzanym już na wstępnym etapie poszukiwań.

Makabryczne odkrycie w słoweńskim lesie

Ciało 31-latki odnaleziono w walizce ukrytej między drzewami w rejonie Majsperka w Słowenii. Sposób ukrycia zwłok oraz miejsce ich porzucenia wskazują, że sprawca chciał pozbyć się ich jak najdalej od miejsca zamieszkania ofiary.

Słoweńska i austriacka policja prowadzą wspólne czynności. Zatrzymany mężczyzna ma zostać przesłuchany w ramach europejskiego nakazu aresztowania.

Wstrząs wśród obserwatorów i środowiska influencerów

Śmierć Stefanie Pieper odbiła się szerokim echem nie tylko w Austrii. Kobieta prowadziła popularne kanały o tematyce beauty i lifestyle, a pod jej zdjęciami zaczęły pojawiać się setki komentarzy, w których internauci wyrażają szok i współczucie.

Wiele osób wskazuje, że tragedia pokazuje, jak często przemoc ze strony byłych partnerów bywa lekceważona lub trudna do udowodnienia, dopóki nie dochodzi do najgorszego.

Śledztwo dopiero się rozpoczyna

Śledczy badają:

  • motyw działania sprawcy,

  • okoliczności ostatniego spotkania pary,

  • sposób przewiezienia ciała do Słowenii,

  • ewentualne wcześniejsze sygnały przemocy.

Śledztwo prowadzone jest przez policję obu krajów, a prokuratura zapowiada szybkie kroki prawne wobec zatrzymanego.

Tragedia Stefanie Pieper to kolejny przypadek przemocy, który kończy się śmiercią młodej kobiety. Wstrząsnęła Austrią i Słowenią, a teraz powoduje ważne pytania o bezpieczeństwo kobiet i systemowe reakcje na zgłaszane zagrożenia.

