Nie żyje znany polski muzyk Michał Urbaniak. Artysta odszedł w wieku 82 lat

20 grudnia 2025 21:39 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Nie żyje znany polski muzyk jazzowy Michał Urbaniak. Artysta odszedł w wieku 82 lat. O śmierci artysty poinformowano na oficjalnych kontach w portalach społecznościowych.

Michał Urbaniak znany był jako świetny muzyk jazzowy. Był saksofonistą i skrzypkiem, kompozytorem. Występował z czołowymi artystami światowego jazzu.

Artysta urodził się 22 stycznia 1943 roku w Warszawie. W ostatnim czasie miał problemy zdrowotne. W 2020 roku przeszedł wymianę rozrusznika serca. Artysta przebywał w śpiączce farmakologicznej i przez niemal pół roku dochodził do zdrowia.

