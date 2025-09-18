Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Edyta Rynkowska miała 52 lata
W czwartek, 18 września, media obiegła smutna wiadomość o śmierci Edyty Rynkowskiej. Żona artysty została znaleziona martwa w jednym z mieszkań w Brodnicy. Informacja wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale też światem muzyki i kultury.
Jak poinformowała policja, zgłoszenie wpłynęło o godz. 15.30. Funkcjonariusze udali się na miejsce, gdzie znaleziono ciało 52-letniej kobiety. Przybyły lekarz stwierdził zgon. Mundurowi, pod nadzorem prokuratora, wykonali wszystkie czynności procesowe. Następnie ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.
Młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, przekazał mediom, że wszystkie czynności odbyły się zgodnie z procedurą i przy udziale prokuratora.
Prokurator Alina Szram poinformowała, że sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek, na godzinę 9. Badanie ma wyjaśnić przyczyny śmierci. Jak ustaliła bydgoska TVP, śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Ostateczne wnioski będą jednak znane dopiero po wynikach badań.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.