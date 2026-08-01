Burza zmierza w stronę Warszawy. Wcześniej mieszkańcy otrzymali alert RCB
Niebezpieczna strefa burz zbliża się do Warszawy. Na radarach meteorologicznych widać rozbudowaną linię komórek burzowych przemieszczającą się w kierunku stolicy. Wcześniej mieszkańcy otrzymali alert RCB ostrzegający przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
Według aktualnych danych radarowych rozległa strefa intensywnych opadów i wyładowań atmosferycznych znajduje się na zachód i południowy zachód od Warszawy, stopniowo przesuwając się w kierunku miasta. Burzom towarzyszy duża aktywność elektryczna, a miejscami występują bardzo intensywne opady deszczu.
Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców wiadomości SMS z ostrzeżeniem o niebezpiecznej pogodzie. W komunikacie poinformowano o burzach, silnym wietrze, opadach deszczu i gradu oraz możliwości wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej.
Możliwe gwałtowne zjawiska
Synoptycy ostrzegają, że podczas przechodzenia burz mogą wystąpić:
- silne porywy wiatru,
- intensywne opady deszczu,
- lokalne opady gradu,
- liczne wyładowania atmosferyczne,
- miejscowe podtopienia ulic i posesji.
Jak się przygotować?
Służby apelują, aby zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach, unikać parkowania samochodów pod drzewami oraz ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni podczas przechodzenia burzy. Warto również naładować telefony komórkowe i przygotować latarki na wypadek ewentualnych przerw w dostawie prądu.
Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni śledzić komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia wydawane przez IMGW i RCB. Sytuacja jest dynamiczna, a przebieg burz może zmieniać się z godziny na godzinę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.