Burza zmierza w stronę Warszawy. Wcześniej mieszkańcy otrzymali alert RCB

1 sierpnia 2026 15:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niebezpieczna strefa burz zbliża się do Warszawy. Na radarach meteorologicznych widać rozbudowaną linię komórek burzowych przemieszczającą się w kierunku stolicy. Wcześniej mieszkańcy otrzymali alert RCB ostrzegający przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Według aktualnych danych radarowych rozległa strefa intensywnych opadów i wyładowań atmosferycznych znajduje się na zachód i południowy zachód od Warszawy, stopniowo przesuwając się w kierunku miasta. Burzom towarzyszy duża aktywność elektryczna, a miejscami występują bardzo intensywne opady deszczu.

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Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców wiadomości SMS z ostrzeżeniem o niebezpiecznej pogodzie. W komunikacie poinformowano o burzach, silnym wietrze, opadach deszczu i gradu oraz możliwości wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej.

Możliwe gwałtowne zjawiska

Synoptycy ostrzegają, że podczas przechodzenia burz mogą wystąpić:

  • silne porywy wiatru,
  • intensywne opady deszczu,
  • lokalne opady gradu,
  • liczne wyładowania atmosferyczne,
  • miejscowe podtopienia ulic i posesji.

Jak się przygotować?

Służby apelują, aby zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach, unikać parkowania samochodów pod drzewami oraz ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni podczas przechodzenia burzy. Warto również naładować telefony komórkowe i przygotować latarki na wypadek ewentualnych przerw w dostawie prądu.

Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni śledzić komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia wydawane przez IMGW i RCB. Sytuacja jest dynamiczna, a przebieg burz może zmieniać się z godziny na godzinę.

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