Eksplozja w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych

1 sierpnia 2026 21:16 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczne wydarzenia w centrum rosyjskiej stolicy. W jednej z restauracji na placu Kudryńskim w Moskwie doszło do potężnej eksplozji. Według rosyjskich służb zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Przyczyny wybuchu są wyjaśniane.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do eksplozji doszło w sobotę w restauracji Balzi Rossi, mieszczącej się na placu Kudryńskim w centrum Moskwy. Jak podaje rosyjska agencja TASS, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji, śmierć poniosły co najmniej trzy osoby, a 15 zostało rannych.

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Wybuch podczas prywatnego przyjęcia

Według informacji przekazywanych przez niezależny portal Meduza, restauracja była tego dnia wynajęta na prywatne wydarzenie. W mediach pojawiają się doniesienia, że odbywało się tam wesele lub przyjęcie urodzinowe. Niektóre niepotwierdzone informacje sugerują również, że wśród gości mogli znajdować się wysocy rangą wojskowi.

Trwa wyjaśnianie przyczyn

Jak informuje Meduza, jedną z rozważanych przyczyn tragedii jest wybuch instalacji gazowej. Rosyjskie służby nie wydały jednak dotąd oficjalnego komunikatu potwierdzającego, co doprowadziło do eksplozji.

Po wybuchu teren wokół restauracji został odgrodzony przez policję i służby ratunkowe. Na miejscu pracują śledczy oraz ratownicy.

Restauracja znajduje się w centrum miasta

Restauracja Balzi Rossi mieści się na parterze jednego z charakterystycznych socrealistycznych wieżowców na placu Kudryńskim. W pobliżu znajduje się również budynek Ambasady Stanów Zjednoczonych.

Bilans ofiar może ulec zmianie, ponieważ część poszkodowanych przebywa w szpitalach, a służby nadal prowadzą działania na miejscu zdarzenia.

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Źródła: TASS, Meduza.

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