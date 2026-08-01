Eksplozja w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych
Tragiczne wydarzenia w centrum rosyjskiej stolicy. W jednej z restauracji na placu Kudryńskim w Moskwie doszło do potężnej eksplozji. Według rosyjskich służb zginęły co najmniej trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Przyczyny wybuchu są wyjaśniane.
Do eksplozji doszło w sobotę w restauracji Balzi Rossi, mieszczącej się na placu Kudryńskim w centrum Moskwy. Jak podaje rosyjska agencja TASS, powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji, śmierć poniosły co najmniej trzy osoby, a 15 zostało rannych.
Wybuch podczas prywatnego przyjęcia
Według informacji przekazywanych przez niezależny portal Meduza, restauracja była tego dnia wynajęta na prywatne wydarzenie. W mediach pojawiają się doniesienia, że odbywało się tam wesele lub przyjęcie urodzinowe. Niektóre niepotwierdzone informacje sugerują również, że wśród gości mogli znajdować się wysocy rangą wojskowi.
Trwa wyjaśnianie przyczyn
Jak informuje Meduza, jedną z rozważanych przyczyn tragedii jest wybuch instalacji gazowej. Rosyjskie służby nie wydały jednak dotąd oficjalnego komunikatu potwierdzającego, co doprowadziło do eksplozji.
Po wybuchu teren wokół restauracji został odgrodzony przez policję i służby ratunkowe. Na miejscu pracują śledczy oraz ratownicy.
Restauracja znajduje się w centrum miasta
Restauracja Balzi Rossi mieści się na parterze jednego z charakterystycznych socrealistycznych wieżowców na placu Kudryńskim. W pobliżu znajduje się również budynek Ambasady Stanów Zjednoczonych.
Bilans ofiar może ulec zmianie, ponieważ część poszkodowanych przebywa w szpitalach, a służby nadal prowadzą działania na miejscu zdarzenia.
Źródła: TASS, Meduza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.